A Illa impuso multas por valor de casi dos millones de euros en 2025

Un total de 9.332 multas que podrían generar cerca de dos millones de euros, siempre y cuando se acaben cobrando en su integridad. Esos son los datos que ayer puso encima de la mesa el Partido Popular de A Illa durante el debate de la aprobación definitiva de la Conta Xeral del año 2025. El punto resultaba un mero trámite, ya que había sido aprobada de forma provisional hace unas semanas el documento estuvo sometido a exposición pública sin recibir ningún tipo de alegación en su contra pese a que no figuran los datos de las multas impuestas en 2025, algo que si quiso reseñar el PP y el edil no adscrito, Matías Cañón durante la sesión.

Los conservadores eligieron esa vía para atacar al gobierno, asegurando que el bipartito y trata de «esconder el número de multas y el dinero recaudado» asegurando que se estaba vulnerando la normativa contable. A ello, el portavoz de la formación conservadora, Miguel Paz, realizó una comparativa con la ciudad de Mallorca, «la de mayor presión sancionadora en España, donde las multas son 120 euros por habitante al año, mientras que nuestro pueblo, con 5.000 habitantes y seis meses de implantación de una zona residencial de apenas un kilómetro cuadrado soportó 379».

El bipartito explicó al edil conservador que no son los políticos los que elaboran la Cota Xeral, sino los técnicos y el alcalde, Luis Arosa, añadió que «esos casi dos millones a los que alude no pueden figurar en la cuenta de 2025 porque las multas comenzaron a repartirse en enero de 2026; a ello hay que añadir que habrá quien pague antes para aprovechar el descuento del 50%, habrá quien presente alegaciones y habrá a quien se le han retirado las sanciones al entender los agentes de la Policía Local que no se correspondía la sanción, por eso es imposible que figuren esos ingresos en la Conta Xeral de 2025, se llama principio de prudencia, añadir esos datos cuando se reciben no cuando se hace la multa».

Manuel Suárez, del BNG, explicó que «puedo entender la crítica, pero esto es una cuestión meramente técnica, si había alguna discrepancia con esa ausencia, lo único que tenía que hacer el PP era consultar con los técnicos y presentar alegaciones, no es en la aprobación definitiva cuando deben reclamar explicaciones». También lanzó un dardo recordando que «llevan todo este tiempo preguntando por el número de multas cuando son perfectamente conocedores de cuantas van». El punto se aprobó solo con los votos del bipartito y con la oposición del PP y el no adscrito.

También se aprobó de la misma forma la extinción del convenio con el ORAL para la gestión de las multas de tráfico, para que estas vuelvan a ser gestionadas por el propio Concello al existir discrepancias entre las dos entidades. Donde si hubo acuerdo fue en los festivos locales, que volverán a ser el 7 de enero, por San Xulián, y el 9 de febrero, el martes de Carnaval.

Abandono del pleno

El pleno había transcurrido con relativa tranquilidad hasta el último punto, una moción del BNG de urgencia en la que se reclamaba eliminar la represa del Umia. Cañón y el PP anunciaron que no contaban con información suficiente y que se abstendrían, dejando un recado el conservador de que «será una moción como todas las del BNG, política».

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Suárez se dio por aludido y le espetó que «sus mociones también son políticas, bueno, cuando las traen, porque no traen ninguna» aludiendo al «escaso número de propuestas que ha presentado el PP este mandato y a su nula capacidad de trabajo más allá de la crítica». El comentario no le gustó a Paz, que pidió la palabra y Arosa se la dio cuando se aprestaba ya a la votación. Sin embargo, unas risas irónicas suyas no le sentaron bien al regidor, que le retiróla palabra tras abroncarle por una actitud que ha repetido en varios plenos y que «son una falta de respeto hacia la figura de un alcalde». Ante esa decisión, el PP y el edil no adscrito abandonaron el pleno.