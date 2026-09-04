Subvenciones de la Xunta
Hortasol de Cambados recibe 100.000 euros para instalar energía solar y electrificar su flota
La conselleira de Medio Rural pone a la empresa como ejemplo del «rural innovador y sostenible que queremos»
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó la firma Hortasol de Cambados que se ha beneficiado de una ayuda de 100.000 euros para avanzar en un modelo productivo más eficiente, competitivo y respetuoso con el medio ambiente. En concreto, para instalar paneles solares y comprar tres vehículos eléctricos -transpaletas- para mover mercancía.
Gómez explicó que la subvención procede de una línea destinada a proyectos con objetivos ambientales y puso a esta empresa como ejemplo del «rural que queremos» desde la Xunta, «activo profesional, innovador y sostenible, en el que las empresas familiares como Hortasol demuestran que tradición y modernidad son compatibles».
La hortícola se fundó en 1991 y ya por la segunda generación al frente. Factura unos dos millones de euros al año, mueve entre 1.000 y 1.500 toneladas anuales de producto y tiene ocho trabajadores.
La conselleira también destacó su «amplia experiencia y contribución al rural del futuro» y explicó que la ayuda se le concedió al amparo de la última convocatoria de la línea para transformación y comercialización de productos agrarios, que contó con un presupuesto global de 23 millones de euros para apoyar 36 iniciativas en toda Galicia.
Asimismo, la titular de Medio Rural subrayó que en la última década se han destinado más de 200 millones de euros autonómicos a este propósito y reafirmó el compromiso del gobierno gallego con un sector primario que «supo evolucionar y que cuenta con empresas modernas, innovadoras y comprometidas con la sostenibilidad, capaces de transformar y comercializar nuestros productos creando empleo y riqueza».
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