La Diputación renovará el graderío de Centro Vacacional de A Lanzada con 160.000 euros

La Diputación destinará 160.000 euros a renovar el graderío del Centro Vacacional de A Lanzada (O Grove). Retirará la estructura de hormigón que está «degradada» por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas y construirá una nueva para «ofrecer mayor seguridad», según explicó su presidente, Luis López.

Fue el mismo día en que el diputado de Xuventude, Jorge Cubela, visitó al último grupo de los campamentos de verano en una jornada en la que se eligió la mascota oficial de la temporada 2027. De entre otras, el «Cormorán Fran» resultó el ganador.

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Desde finales de junio, un total de 1.540 niños de 56 Concellos de la provincia se beneficiaron de estos campamentos ofrecidos por la institución en las instalaciones grovenses. Disfrutaron de un programa de actividades lúdicas, culturales, deportivas y formativas. «Somos un gobierno amigo de las familias», apuntó López.