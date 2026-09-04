Efeméride
Un cuarto de siglo con Urgencias en O Salnés: de 27 pacientes del primer día a casi 50.000 asistencias al año
El servicio del centro hospitalario de Ande se puso en marcha en 2001 y fue hito en la atención asistencial de la comarca
El servicio de Urxencias del Hospital do Salnés cumple 25 años. Su puesta en funcionamiento supuso un hito en la atención sanitaria de la comarca , evitando desplazamientos a Pontevedra, y desde el Sergas aprovechan la efeméride para destacarlo como «pilar fundamental» de la atención en el distrito y como «aval al compromiso vocacional y la calidad asistencial y profesional» de todos sus equipos.
En su primera jornada de 2001 atendió a 27 personas, unas cifras que contrastan con las 33.104 atenciones realizadas en lo que va de año y las 49.993 de 2025. De estas, un 7,27% requirió posterior ingreso del paciente.
Para la dirección del área sanitaria Pontevedra-O Salnés estos datos «reflejan la consolidación asistencial del servicio y el elevado grado de confianza y resolución que ofrece al conjunto de la población de los Concellos de O Salnés».
Asimismo destaca que en estos años experimentó un «crecimiento gradual» de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructuras para responder a la población estable y a la estival y que sigue en «mejora continúa» para una «asistencia rápida, eficiente y de calidad» .
Suscríbete para seguir leyendo
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas
- Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
- El pulpo, a 18 euros en las plazas de abastos, confirma su declive generalizado en las lonjas gallegas
- Atracan un banco a punta de pistola en Catoira y se llevan unos 20.000 euros
- Rescatan a un hombre tras caerse al mar en el puerto de Meloxo
- Educación cede al Concello de Vilagarcía parte del terreno del instituto Castro Alobre para ensanchar la acera
- O Grove incorpora a tres auxiliares de policía tras pagar 70.000 euros en indemnizaciones