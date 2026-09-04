Un cuarto de siglo con Urgencias en O Salnés: de 27 pacientes del primer día a casi 50.000 asistencias al año

El servicio de Urxencias del Hospital do Salnés cumple 25 años. Su puesta en funcionamiento supuso un hito en la atención sanitaria de la comarca , evitando desplazamientos a Pontevedra, y desde el Sergas aprovechan la efeméride para destacarlo como «pilar fundamental» de la atención en el distrito y como «aval al compromiso vocacional y la calidad asistencial y profesional» de todos sus equipos.

En su primera jornada de 2001 atendió a 27 personas, unas cifras que contrastan con las 33.104 atenciones realizadas en lo que va de año y las 49.993 de 2025. De estas, un 7,27% requirió posterior ingreso del paciente.

Para la dirección del área sanitaria Pontevedra-O Salnés estos datos «reflejan la consolidación asistencial del servicio y el elevado grado de confianza y resolución que ofrece al conjunto de la población de los Concellos de O Salnés».

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Asimismo destaca que en estos años experimentó un «crecimiento gradual» de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructuras para responder a la población estable y a la estival y que sigue en «mejora continúa» para una «asistencia rápida, eficiente y de calidad» .