Casi 400 mariscadoras de Arousa se acogieron a la compensación excepcional por las riadas

Casi 400 mariscadoras arousanas están percibiendo la compensación económica de la Consellería do Mar en virtud de los convenios firmados con las cofradías más afectadas por la mortandad masiva causada por los temporales de invierno. Supone un 35%, aproximadamente del total gallego -1.100 profesionales- y es una de las líneas del plan de choque autonómico que, en la ría de Arousa, destinará 3,7 millones de euros entre todas las medidas, incluyendo la siembra de ocho millones de unidades de almeja.

La mayoría de las profesionales arousanas no han recurrido a esta retribución de 696 euros en pago por trabajos de regeneración de los bancos, al atesorar tiempo de cotización suficiente para recibir el subsidio por cese de actividad.

De hecho, por ejemplo, desde la cofradía Santiago Apóstol de Carril indican que, finalmente, no hay ninguna y en A Pastoriza de Vilanova, «lo hicimos por 12 mariscadoras nuevas que acababan de entrar, pero no tuvieron ni opción de ir al mar, para no dejarlas tiradas, aunque tienen que pagar el seguro de casi 300 euros, así que poco les queda», lamenta su patrón mayor, Lino Díaz.

Es más, asegura que se acogieron al convenio con Mar «por ellas», pues aunque las medidas, en general, le parecen positivas, «a nivel de la institución no es rentable, pero es que no hay quien eche una mano a las cofradías», se queja, disconforme con el 7% para cubrir costes de gestión que se contempla para las entidades.

«Barremos nosotros»

Díaz defiende que no se soluciona la «situación crítica» que atraviesan pósitos como el suyo, con dependencia casi total del marisqueo y que ha tenido que pedir un crédito con su correspondiente interés para adelantar la ayuda.

Relata con desesperación que han despedido a dos personas, tienen reducción salarial del 10% en la plantilla, han prescindido de la empresa de limpieza, «barremos y fregamos nosotros, y hemos tenido que ponerle una cuota de 50 euros al mes a la gente que está cobrando el cese, es muy triste. Ya no podemos hacer nada más para recortar gastos y estamos hablando de trabajadores que también tienen familia».

Según el vilanovés, están viendo marisco en las playas, pero «no de talla», y la intención de la agrupación e a pie es abrir a finales de año, aunque tampoco son muy optimistas y dependerá de los muestreos técnicos. De hecho, en otoño se realizará una nueva remesa para comparar los resultados con los realizados en primavera, que sirvieron para determinar los grados de mortandad por la bajada de la salinidad. El estado de cada banco también determinará la duración de los convenios que, en principio, son de un año con posibilidad de prórroga.

En Arousa, además de los mentados, se acogieron los pósitos de A Illa, O Grove, Vilaxoán, Rianxo y Cabo de Cruz; no entró una de sus agrupaciones más grandes, la de Cambados, pues su principal banco, O Sarrido, aguantó mejor.

Primeras sensaciones

El patrón isleño, Juan José Rial Millán, también espera que con estas regeneraciones impulsadas desde la Xunta se pueda faenar para Navidad, pero lo dice «con toda la cautela del mundo», advierte.

También se pronuncian de un modo similar desde el departamento de Marta Villaverde, indicando que la «percepción» que le trasladan es que «hay semilla que está creciendo de manera satisfactoria, pero en todo caso, se deberá comprobar objetivamente con los muestreos de otoño».

Lo que aporta con firmeza Rial Millán es una crítica a la valorización de la almeja rubia y, de hecho, el marisqueo a flote no salió ayer por su bajo precio e irá viendo como evoluciona: «El kilo estaba a 13,10 euros. Es surrealista que se pague eso por una almeja de calidad y con trazabilidad. Me parece reírse del trabajo de la gente y el resto de cofradías deberían seguir nuestro ejemplo; poner en valor nuestro trabajo de una vez por todas», clamó.

El proyecto isleño es uno de los de mayor envergadura de los 17 firmados en toda Galicia, llevando compensaciones a 1.125 profesionales para regenerar 13 millones de metros cuadrados de arenales y sembrar más de 38,6 millones de unidades almeja de las que, 21 millones, son de babosa. Esta mayor apuesta por esta especie se considera un error en la institución carrilexa.

En su caso solo optan a la línea destinada a remozar sustratos y limpiezas y su patrón mayor, Javier Quintáns, indica que la semilla la han comprado de su bolsillo porque «solo podía ser babosa y es como tirar el dinero en nuestro caso. En los últimos diez años no sacaron ni un kilo. Deberíamos aprender de los errores y luchar porque consideren la japónica», añadió. También se quejó de la «incongruencia» de que «el marisqueo a flote no pueda ir a limpiar porque tienen los roles de las embarcaciones depositados en Capitanía y no les dieron autorización».

En su caso, ya empezaron a sembrar y el desove «muy bueno» de berberecho que habían visto les está decepcionando porque «pasan las semanas y no acaba de crecer».

En A Illa esperan sembrar dentro de 15 días, porque un «problema con el suministro de tallas» les ha impedido hacerlo antes, y en Vilanova realizaron ayer la primera botadura de japónica con la ayuda de 30.000 euros concedida por el Concello.

Han comprado 1,7 millones de unidades y ayer echaron medio millón, aproximadamente, para las concesiones de a flote, porque las profesionales de a pie aún están preparando sus zonas. Las piezas llegaron con un preengorde de entre 17 y 20 milímetros con lo cual, «se consigue adelantar casi un año lo que es la captura del recurso en tamaño comercial», explicaron desde la depuradora.

«Supone doce meses de playa frente a los, prácticamente, 24 del desove natural», algo que destacaron dada la necesidad urgente que atraviesa el sector para «poder volver a la normalidad».

Noticias relacionadas

«Que lo echen lo antes posible. Hay que sembrar bien en O Esteiro, nuestro principal banco y además el más afectado», declaró el alcalde, Gonzalo Durán. Por su parte, el concejal Javier Tourís reprochó el no de la oposición a esta medida. Cabe recordar que la tacharon «de humo».