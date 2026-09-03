La Xunta impulsa una senda peatonal y ciclista de 1,2 km en Meaño con una inversión de 720.000 euros

La Xunta de Galicia somete a información pública el proyecto de la senda peatonal y ciclista de 1,2 kilómetros entre Picón y Tanoira, en el ayuntamiento de Meaño.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, dio cuenta de esta actuación en la carretera PO-303, en la que se prevé una inversión de más de 720.000 euros, susceptible de financiación con fondos FEDER.

La conselleira enmarcó esta nueva actuación en el compromiso de la Xunta por la movilidad sostenible, segura y saludable a través de estos itinerarios de uso compartido entre peatones y ciclistas que la Xunta está habilitando en las carreteras autonómicas.

Allegue destacó que la senda permitirá habilitar en este tramo de más de un kilómetro, que discurre también por el núcleo de Pazos, un itinerario continuo y seguro para facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta en un tramo que tiene una intensidad media de tráfico de más de 2.000 vehículos diarios, y en el que además se sitúan viviendas unifamiliares, accesos desde la carretera y núcleos de población, de manera que los vecinos se verán muy beneficiados con la actuación.

«Seguimos avanzando -destacó- en estos recorridos accesibles que son marca de nuestra Galicia Calidade, que invitan a pasear, hacer deporte pero también descubrir la riqueza de nuestros municipios». Será una senda de dos metros de ancho en la mayor parte del recorrido, que incluye también actuaciones complementarias como la adaptación de la senda a las entradas de las viviendas, la adaptación de una parada de autobús, nueva señalización e instalación de mobiliario urbano.

Además, se prevén dos nuevos pasos de peatones para incrementar la seguridad, ya que incorporan elementos pensados para las personas con dificultades visuales.Tras la publicación este jueves en el Diario Oficial de Galicia, el proyecto permanecerá a exposición pública hasta el 16 de octubre y las personas interesadas podrán presentar sugerencias a partir del viernes, día 4.

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Una vez que finalice este periodo de exposición pública, la conselleira indicó que se agilizará en lo posible la tramitación para poder licitar las obras este año. Posteriormente, una vez adjudicadas, el plazo de ejecución será de un año. La Xunta tiene otro proyecto similar activo en Valga.