La vendimia toma velocidad y se alcanzan los 23 millones de kilos de uva

Bodegas y viticultores están ya inmersos en el grueso de la vendimia, y prueba de ello es que la cantidad de uva recogida ha aumentado de forma exponencial en los últimos días.

El Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas hizo este viernes balance de cosecha, y ya se rozan los 23 millones de kilos de uva, prácticamente la mitad de lo que se espera recoger esta campaña.

Los dos próximos días la vendimia recibirá un nuevo impulso. La previsión meteorológica apunta a que el viernes será un día seco y soleado, con temperaturas de hasta 30 grados. Ya el sábado, habrá un aumento de la nubosidad y no se descartan chubascos tormentosos en la parte final del día.

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Finalmente, el domingo será un día de cielos cambiantes, ya que el ambiente estará más marcado por la inestabilidad. Habrá un descenso brusco de temperaturas.