La UVI móvil de O Salnés atendió 207 emergencias en verano, la mitad de ellas en Sanxenxo

El polémico traslado de la ambulancia medicalizada de O Salnés a Sanxenxo durante los meses de julio y agosto ha vuelto al Parlamento gallego. El PSOE presentó una pregunta sobre este asunto en la comisión de Sanidad, y la respuesta la ofreció el gerente del Sergas este jueves.

El representante del Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, aseguró a los socialistas que durante los dos últimos meses, la UVI móvil desplazada en Sanxenxo atendió a 207 personas, y que 110 de estas emergencias se produjeron en Sanxenxo, «confirmando la conveniencia del traslado», señala la Xunta.

El PSOE, sin embargo, no se cree estas cifras. El diputado autonómico arousano Julio Torrado señaló que el grupo socialista ha pedido los datos de funcionamiento y de servicios realizados por la ambulancia medicalizada los últimos años, y que la Consellería sigue sin entregárselos. «Incumplen la normativa del Parlamento sobre el derecho de acceso a la información. Esconden los datos porque los datos no justifican la decisión», sostiene Torrado.

Se da la circunstancia de que la UVI móvil de O Salnés ya está de vuelta en su sede habitual del Hospital desde el martes, 1 de septiembre. Pero el controvertido asunto volvió a debatirse este jueves en el Parlamento por cuestiones de calendario y agenda, y porque las vacaciones estivales en el Parlamento obligaron a posponer varios debates.

Versión del Sergas

El gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, aseguró en el Parlamento que más del 50 por ciento de las movilizaciones de la ambulancia medicalizada de O Salnés se localizaron en Sanxenxo durante el verano, «avalando la conveniencia del traslado de la base a ese municipio». Mateos señaló que, durante los meses de julio y agosto de este año, la ambulancia medicalizada realizó 207 movilizaciones asistenciales, de las cuales 110 tuvieron lugar en Sanxenxo y el resto en los ayuntamientos de la comarca. «Así, los datos acreditan, también, que la ambulancia funcionó al servicio del conjunto de O Salnés en julio y agosto a pesar del traslado temporal de la base», prosigue la Xunta.

Además, recordó que la población de Sanxenxo pasa en verano de los 18.000 habitantes habituales a más de 120.000. «Este fenómeno implica más desplazamientos, más actividad económica, más eventos, más movilidad y, en consecuencia, una mayor probabilidad de que se produzcan urgencias y emergencias sanitarias».

En esta línea, indicó que esta es una situación que se produce todos los años en la época estival. Así, en los meses de julio y agosto de 2025 se realizaron 245 movilizaciones, de las que 118 tuvieron lugar en el municipio pontevedrés.

Postura del PSOE

Julio Torrado insistió en acusar a la Xunta de «birlar» a O Salnés la ambulancia medicalizada por motivos partidistas, y no sanitarios. Su postura es que la ambulancia medicalizada se quede durante todo el año en Vilagarcía, y que para julio y agosto se contrate otra específica para Sanxenxo y O Grove.

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Además, cargó contra el PP por su doble discurso, uno en la Xunta, y otro la agrupación de Vilagarcía, y a estos últimos les afeó su ausencia en la concentración convocada en julio por Zona Aberta. Asimismo, criticó a PP y BNG por no secundar su iniciativa conjunta sobre la UVI móvil. «Nosotros queremos la ambulancia, parece que otros quieren medallas».