Soledad Puértolas recibe la adopción vilanovesa probando sus clases en la «doce lingua»

Para la escritora y académica Soledad Puértolas hoy no amaneció un día cualquiera, pero no interrumpió su rutina de un baño en el mar de As Sinas y de perder la vista en el horizonte de la ría de Arousa.

Este marco fue de las primeras cosas que se ganaron un corazón que ya había ‘robado’ un gallego -su marido-, pero luego llegaron sus gentes y, así, hace mucho que perdió el título de turista, de visitante; de persona extraña, porque este enamoramiento ha sido tan recíproco que desde hoy ya puede decirse que es Filla Adoptiva de Vilanova de Arousa.

La entrega del reconocimiento se desarrolló en la Casa Museo Valle-Inclán y ante la presencia de autoridades de Xunta, Diputación y Concello y representantes de diferentes colectivos y asociaciones, a los que la zaragozana dio una grata sorpresa.

Lleva tiempo tomando lecciones de gallego y aprovechó la ocasión para dar su primer discurso. «A emprego con limitacións e torpeza», se disculpó, pero «a emoción que sinto neste momento encontra o seu mellor acomodo nesta doce e antiga lingua, chea de poesía e sentimentos íntimos».

Asistentes al acto de nombramiento de la académica de la RAE en Vilanova de Arousa. / Iñaki Abella

Su alegría porque la Corporación decidiera oficializar el sentimiento de un pueblo que vive -no ocupa- durante sus largas estancias, era tan inmensa que reconoció no tener palabras «ni en castellano». A la lengua de Cervantes también se refirió en su intervención, y a su legado y al de los grandes literatos que «ha dado esta tierra, que figuran con letras de oro en la historia de la literatura». Así, alabó la prosa del padre del esperpento, de Julio Camba, Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro…

Esta referente de la narrativa española reconoció que la sensación de «felicidad» que le producen los momentos que vive en Vilanova la invaden hasta en los sueños más placenteros y le acompañan «durante los largos meses del año en los que la corriente de la vida me lleva a otro lugar. Lo he ido sabiendo poco a poco, día a día, año tras año. Me he ido adentrando en esta tierra, en este mar, como si un hilo de seda fuera tirando de mí», añadió.

La académica con autoridades y el cronista de Vilanova. / Iñaki Abella

Sus agradecimientos incluyeron a su grupo de «queridas amigas», porque «sen elas, todo sería dunha cor máis pálida e desvaída. Son ledicia para o meu ánimo». Al «anxo coidador» que atiende la casa en ausencia de la familia; al alcalde, Gonzalo Durán, y a toda la Corporación; al promotor de este nombramiento ante el Ayuntamiento, el cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro, y a «todas las maravillosas personas queridas que he encontrado en este lugar», a las que deseó «esa paz, esa felicidad que a veces atisbamos en la vida y que, también a veces, obtenemos en los sueños. No dejen de soñar, de desear sueños felices».

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El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacó que este título «vencella con Galicia a unha das grandes voces da narrativa española contemporánea».