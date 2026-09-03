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Rescatan a un hombre tras caerse al mar en el puerto de Meloxo

La persona perdió la consciencia en un primer momento y lo descubrieron flotando en el agua

Vista del puerto de Meloxo, en O Grove.

Vista del puerto de Meloxo, en O Grove.

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Lucía Romero

O Grove

Un hombre fue rescatado esta mañana del mar en O Grove tras caerse cuando estaba caminando por el puerto de Meloxo. Según las primeras informaciones, fue rescatado por un barco de pesca que lo vio flotando.

Fuentes del dispositivo explican que la persona resbaló o tropezó en la rampa de entrada y se dio un golpe, así que permaneció inconsciente, lo cual preocupó en gran medida a las personas que lo atendieron en un primer momento. Sin embargo, al poco recuperó la consciencia, aunque estaba un poco desorientado y se pidió asistencia médica.

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Desde el 112 Galicia se recibió sobre la una y media de la tarde y movilizó a Emerxencias de O Grove, Policía Local, Guardia Civil y a la ambulancia del 061.

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