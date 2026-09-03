El festival Revenidas aúna música, gastronomía, circo y charlas sobre física

El festival Revenidas se presentó en Vilaxoán dando muestra de la potente programación que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en la localidad marinera de Vilagarcía. Partiendo de una propuesta musical que reúne a casi cuarenta grupos gallegos, nacionales e internacionales, el certamen volverá con una amplia oferta complementaria, compuesta por los Concertos a Bordo, la Sardiñada Popular, la tercera Xuntanza Mariñeira y el Circo Solidario, y a la que este año se suma el proyecto de divulgación científica del CERN en colaboración con la USC «Ondas e Partículas», que incluirá una ponencia sobre el conocido como «mar de ardora».

Entre la larga lista de conciertos que se irán sucediendo en los distintos escenarios en el recinto portuario de Vilaxoán durante estas cuatro jornadas se encuentran los que ofrecerán grupos como Narco, De Ninghures, El Drogas, Dakidarría, Bob Vylan, The Rapants, Evaristo, Fillas de Cassandra, Suñe, Rebelióm do Inframundo, La Gossa Sorda, Luixdexia, Mondra o 9Louro, entre otros.

En los conciertos acústicos a bordo del «Chasula» actuarán Mondra, De Vacas, Dakidarría, Tapa D’Orella, The Rapants y Kapital Voskov. Las entradas para las travesías del sábado y el domingo salen a la venta el 6 de septiembre, a las 12.00 horas, en la web del Revenidas y al precio de 30 euros.

Representantes de las instituciones, en la presentación. / Iñaki Abella

Mientras, a través del Instituto Galego de Física de la USC, el Revenidas será el primer festival de Galicia en desarrollar el programa del CERN para divulgar la ciencia a través de las charlas y talleres que se irán realizando en la carpa «Ondas e Partículas» entre concierto y concierto.

Manuel Rey, responsable de comunicación de la iniciativa, explicó que con este proyecto se trata de acercar la física a la gente de una manera accesible y divertida. Entre otros temas, se explicarán los fenómenos del mar de ardora y de las mareas rojas, y también se elaborarán helados con nitrógeno.

Xoán Quintáns, en representación de la organización, explicó que «dentro de la burbuja de festivales que estamos teniendo, el Revenidas no maneja los grandes presupuestos que tienen otros y, como le ocurre a los equipos de fútbol con los fichajes, tenemos que ir al mercado de última hora, pero aun así siempre contamos con una buena representación de bandas gallegas, grandes músicos nacionales y alguna actuación internacional única en Galicia, como las de este año de Bob Vylan o La Gossa Sorda».

Quintáns agradeció el compromiso de las entidades que patrocinan el evento, entre ellas el Concello de Vilagarcía, el Xacobeo, la Deputación de Pontevedra o la empresa Mahou, y también la fidelidad de muchas de las formaciones musicales «que repiten porque quieren estar en el Revenidas».

Un momento del concierto de The Rapants. / Iñaki Abella

Por último, el organizador hizo un reconocimiento especial al pueblo de Vilaxoán «sin el cual sería imposible poder realizar esto, porque siempre nos apoyaron y siempre están ahí, con toda la paciencia del mundo, a pesar de las molestias que todo este dispositivo pueda causarles».

Recogiendo el símil futbolístico del organizador, el alcalde, Alberto Varela, aseguró que «no es necesario ser el Madrid o el Barça, tener sus presupuestos y sus estrellas. En la liga de primera división juegan otros muchos equipos, más modestos, pero necesarios y con su personalidad propia, como el Bilbao. El Revenidas es el Bilbao de los festivales, imprescindible, sin tanto dinero, pero que da mucho juego contando siempre con lo mejor de la casa, y con ese valor diferencial que es su esencia».

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En la presentación intervino también el responsable del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, que destacó el valor que los festivales tienen como «elemento dinamizador de la cultura y de la economía local, que crea empleo y territorio y proyecta imagen en el exterior». La presentación, más allá de los discursos, se completó con un breve concierto en directo del grupo The Rapants.