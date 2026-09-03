A Alexandre Bóveda e Castelao
Día da Galicia Mártir, compromiso e fraternidade galeguista
A memoria non é patrimonio dunha soa entidade nin dunha soa xeración, senón que é unha tarefa compartida
Xosé Bravo Frieiro / Francisco López «Chesqui»
O pasado 17 de agosto, o cemiterio de San Amaro, en Pontevedra, volveu ser escenario da conmemoración do Día da Galicia Mártir, unha xornada de memoria, dignidade e compromiso coa historia de Galicia. No noventa aniversario do asasinato de Alexandro Bóveda, o acto reuniu representantes do galeguismo, da cultura, da sociedade civil e da emigración galega, nunha homenaxe que quixo mirar ao pasado desde o presente e, sobre todo, cara ao futuro.
Entre as persoas participantes estivemos Francisco López «Chesqui», coordinador nacional do Partido Galeguista; Xosé Bravo Frieiro, presidente da Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, de Rianxo; Bernardo Rey, presidente do Hogar Gallego para Ancianos de Domselar, en Bos Aires; Arturo Pérez, presidente da Fundación Galicia-América; e Valentín García, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia.
Xunto a nos participaron membros da Asociación Etnolóxica rianxeira, o secretario, Xusto Ordoñez; a tesoureira, Marisa Luisa Prada; a vogal Carme García; e Ramón Dios, así como representantes doutras entidades galegas e da emigración do Río da Prata.
A presenza conxunta destas persoas e institucións converteu o acto nunha expresión de fraternidade galega, na que Rianxo, Pontevedra e a emigración compartiron un mesmo espazo de memoria arredor de dúas figuras fundamentais da historia do galeguismo: Alexandro Bóveda e Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao.
Este ano cúmprense noventa anos desde aquela madrugada do 17 de agosto de 1936, cando Alexandro Bóveda, secretario de organización do Partido Galeguista, foi fusilado no monte da Caeira, no Concello de Poio. Tiña 33 anos. A súa morte non foi un feito illado, senón parte da persecución, represión e violencia desencadeadas contra milleiros de persoas que defenderan as súas ideas políticas, sociais e culturais. Bóveda converteuse así, co paso do tempo, nun dos grandes símbolos da Galicia democrática e galeguista.
A súa figura está inseparablemente ligada ao proceso estatutario de 1936. Foi unha das persoas fundamentais na elaboración e impulso do Estatuto de Autonomía, e a súa capacidade organizativa, o seu compromiso e a súa visión política fixeron del unha figura esencial do galeguismo do primeiro terzo do século XX.
Pero Bóveda foi tamén un home, un pai, un marido, un amigo e un compañeiro. E esa dimensión humana foi unha das claves da homenaxe celebrada en San Amaro.
A presenza da Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao de Rianxo tivo un significado particularmente especial. A entidade desprazouse desde Rianxo, terra natal de Castelao, para lembrar a quen foi amigo persoal e compañeiro de ideas do gran rianxeiro. A relación entre Castelao e Bóveda transcendeu o ámbito estritamente político. Compartiron preocupacións, proxectos, ilusións e unha mesma concepción de Galicia. Por iso, lembrar Bóveda desde Rianxo é tamén lembrar Castelao.
O asasinato do seu amigo marcou profundamente a Castelao e acompañouno durante os anos posteriores, especialmente durante o exilio. Aquela ferida persoal e colectiva acabou formando parte da súa obra e da representación que deixou da violencia sufrida por Galicia. Nese contexto debe entenderse «A derradeira leición do mestre», unha das imaxes máis universais da memoria da represión galega.
A figura de Bóveda está presente simbolicamente nela, pero a obra transcende a súa persoa para converterse nunha homenaxe a todas as persoas perseguidas, represaliadas ou asasinadas por defender as súas conviccións.
Deste xeito, as vilas de Rianxo e Pontevedra quedaron simbolicamente unidas nesta xornada a través da memoria de dous homes fundamentais do galeguismo: Castelao e Bóveda. O acto deste ano tivo, ademais, unha característica singular. O Partido Galeguista e as entidades convocantes quixeron recoñecer expresamente o papel desempeñado durante décadas pola emigración galega na conservación e transmisión da memoria de Castelao e Bóveda.
Neste acto explicamos que a intención era facer unha homenaxe diferente das realizadas habitualmente desde a recuperación democrática destas celebracións, incorporando de maneira especial as entidades galegas do Río da Prata e outras organizacións da emigración que decidiron sumarse á convocatoria.
Non se trataba unicamente de lembrar un pasado compartido, senón de recoñecer unha parte fundamental da historia contemporánea de Galicia: a que se escribiu tamén desde Bos Aires, Montevideo e tantos outros lugares do mundo onde a comunidade galega mantivo viva a identidade, a cultura e o compromiso político coa terra.
Foi precisamente en Bos Aires, en 1942, onde Castelao contribuíu decisivamente a institucionalizar o 17 de agosto como Día da Galicia Mártir. O significado desta data naceu, polo tanto, tamén da Galicia emigrada, daquela Galicia que, afastada fisicamente do país, conservou a súa memoria e continuou traballando pola súa dignidade.
A presenza de Bernardo Rey, en representación do Hogar Gallego para Ancianos de Domselar, e de Arturo Pérez, pola Fundación Galicia-América, serviu para poñer de manifesto esa continuidade histórica entre a Galicia territorial e a Galicia da emigración.
Os restos de Castelao
Tamén lembramos o longo percorrido seguido para conseguir o recoñecemento institucional de Castelao. Tiveron que pasar décadas desde o traslado dos seus restos desde o cemiterio da Chacarita, en Bos Aires, ao Panteón de Galegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela, para que as principais institucións políticas de Galicia asumisen publicamente o seu significado histórico.
O 30 de xaneiro de 2022, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente do Parlamento de Galicia participaron nun acto organizado polo Partido Galeguista no Panteón de Galegos Ilustres, nun momento considerado polo galeguismo como un importante recoñecemento institucional á figura de Castelao e á súa condición de presidente do Consello de Galicia no exilio.
Aquela conquista abriu un novo reto: conseguir que a memoria institucional de Galicia recoñecese tamén publicamente a Alexandro Bóveda.
Era un desafío diferente e especialmente complexo, porque implicaba asumir institucionalmente a dimensión política e represiva do seu asasinato.
Mais o proceso culminou nun paso significativo o 17 de agosto de 2022, cando representantes do Goberno galego, entre eles o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, e o daquela director xeral de Política Lingüística, Valentín García, participaron na ofrenda floral organizada polo Partido Galeguista e a Fundación Alexandro Bóveda.
Para o galeguismo, aquela presenza institucional significou o cumprimento dunha longa reivindicación e a constatación de que unha memoria que durante anos parecera difícil de asumir desde as institucións podía finalmente formar parte do recoñecemento público de Galicia.
No acto do pasado 17 de agosto, Valentín García, interveu en representación da Xunta de Galicia e fixo un chamamento á concordia, recuperando as palabras pronunciadas por Bóveda antes da súa condena á morte, nas que expresaba o seu perdón ante o xuízo que consideraba errado.
A recuperación destas palabras introduciu unha dimensión especialmente humana na homenaxe. A memoria non foi presentada como unha chamada á vinganza nin ao desquite, senón como un exercicio de dignidade, verdade e reconciliación desde o coñecemento dos feitos.
A memoria non foi presentada como unha chamada á vinganza nin ao desquite, senón como un exercicio de dignidade, verdade e reconciliación desde o coñecemento dos feitos
Nesa mesma perspectiva situouse o sentido máis profundo da xornada: lembrar non para abrir feridas, senón para comprender de onde vimos; honrar ás vítimas sen converter a memoria nun instrumento de odio; e defender o dereito dunha sociedade a coñecer a súa propia historia.
Esta dimensión humana foi especialmente reivindicada pola Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Porque falar de Bóveda non pode significar falar unicamente dun dirixente político, dun intelectual ou dun símbolo do galeguismo. Detrás da súa execución existiu unha familia. Unha casa que quedou sen el. Unha muller que tivo que continuar a vida sen o seu marido. Unha filla e un fillo que medraron sen o seu pai. E unha rede de amizades e afectos que sufriu tamén as consecuencias dunha violencia que non remataba no momento do fusilamento. O mesmo aconteceu con milleiros de familias galegas.
Houbo nais que perderon fillos e fillas; esposas que quedaron soas; nenos e nenas que medraron sen pai ou sen nai; familias obrigadas ao silencio; persoas que tiveron que abandonar as súas casas, agocharse ou emprender o camiño do exilio.
Por iso, o Día da Galicia Mártir non pode limitarse á lembranza dunha figura, por esencial que sexa. Lembrar a Bóveda é lembrar tamén a todos aqueles homes e mulleres que padeceron persecución, represión, prisión, exilio ou morte por defender as súas ideas e por aspirar a unha Galicia máis libre.
A Asociación Etnolóxica reivindicou neste contexto a necesidade de seguir investigando, documentando e divulgando o acontecido, non desde o rancor, senón desde o dereito colectivo ao coñecemento.
A memoria democrática non pode descansar exclusivamente no traballo voluntario das asociacións culturais, das entidades galeguistas ou das familias. Precisa tamén do compromiso das institucións. Investigar os feitos, conservar os documentos, protexer os lugares de memoria, localizar e identificar as vítimas cando sexa posible e transmitir ás novas xeracións o coñecemento do sucedido son responsabilidades que deben contar con medios materiais, económicos e humanos suficientes. A memoria, entendida deste xeito, non é unha mirada inmobilizada cara ao pasado. É unha ferramenta para construír unha sociedade máis consciente do valor da liberdade e máis preparada para defender a dignidade humana.
A intervención de Bernardo Rey e Arturo Pérez incidiu precisamente nesa continuidade da memoria galega máis alá do territorio. Durante décadas, as comunidades galegas da emigración foron custodias dunha parte esencial da memoria política, cultural e afectiva de Galicia. Bos Aires e Montevideo convertéronse en espazos onde o galeguismo puido manterse vivo cando en Galicia a represión impedía a súa expresión libre.
Aquelas comunidades conservaron nomes, documentos, publicacións, símbolos e relatos. Mantiveron viva a lembranza de Castelao e Bóveda e transmitiron ás novas xeracións unha identidade galega que non desapareceu coa distancia.
O feito de que entidades da emigración participasen agora en San Amaro ten, polo tanto, un valor que vai máis alá da presenza protocolaria. Significa o reencontro de dúas Galicias que nunca deixaron de pertencerse: a Galicia territorial e a Galicia da diáspora.
A xornada concluíu coa participación de Bernardino Crego, irmán do Partido Galeguista, que pechou o acto coa lectura dun soneto da súa autoría composto expresamente para a ocasión. Deseguido, as entidades participantes realizaron a correspondente ofrenda floral, depositando diante do panteón familiar de Bóveda unha expresión colectiva de respecto e lembranza. Foi un xesto sinxelo, mais cargado de significado.
Noventa anos despois daquel 17 de agosto de 1936, o nome de Alexandro Bóveda continúa formando parte da memoria viva de Galicia. A súa figura permanece ligada á defensa do autogoberno, á dignidade política, á cultura galega e á loita democrática. E, ao mesmo tempo, a súa memoria serve para lembrar que detrás de cada nome da represión houbo unha persoa e detrás de cada persoa, unha familia e unha historia. Quizais por iso a frase atribuída a Castelao—«Bóveda terá de ser, nun mañán próximo ou lonxano, a bandeira da nosa redención»— continúa adquirindo sentido cada 17 de agosto.
Non como unha chamada á confrontación, senón como unha invitación á memoria. Non como unha mirada de vinganza cara ao pasado, senón como unha responsabilidade colectiva co presente. E non só como a lembranza dun home, senón como o compromiso de Galicia con todas as persoas que sufriron por defender a liberdade, a dignidade e o dereito a construír un país máis xusto.
Desde Rianxo, desde Pontevedra, desde Galicia e desde a emigración, o Día da Galicia Mártir volveu demostrar que a memoria non é patrimonio dunha soa entidade nin dunha soa xeración. É unha tarefa compartida. E mentres existan persoas e institucións dispostas a lembrar, investigar, contar e transmitir, a historia de Bóveda e de todos aqueles que sufriron con el continuará formando parte da conciencia colectiva de Galicia.
(*) Xosé Bravo Frieiro é o presidente da Asociación Etnolóxica Alfonso Castelao.
(*) Francisco López «Chesqui» é coodinador nacional do Partido Galeguista.
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