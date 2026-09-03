La conselleira de Mar entrega el sello «Artesanía Alimentaria» a Real Conservera Española

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, visitó ayer las instalaciones de Real Conservera Española en el polígono de Sete Pías de Cambados para hacerle entrega del diploma oficial que la distingue como «Artesanía Alimentaria» para el grupo de conservas del mar.

Villaverde destacó que la industria conservera forma parte de la «tradición alimentaria y marinera de Galicia, con un saber hacer transmitido a lo largo de generaciones que permite transformar los productos del mar e incrementar su valor». De hecho, explicó que, precisamente, las conservas artesanas de pescados y mariscos cuentan desde 2025 con unos requisitos específicos para poder ser reconocidas como tales.

Entre otras condiciones, la norma regula las materias primas y los procesos de elaboración, limita la mecanización a determinadas fases en las que se requiere la intervención expresa de la persona artesana y vincula el volumen máximo de producción a la condición de microempresa. Además, cuando exista una DOP o IXP para la materia prima base, esta deberá estar certificada bajo la correspondiente figura de protección.

La titular de Mar puso en valor este sello otorgado por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) como figura de calidad diferenciada, que permite conservar el saber hacer tradicional, diferenciar las producciones gallegas en el mercado e incrementar su valor añadido y reforzar su identidad.

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Asimismo, Villaverde garantizó el apoyo «continuado» al sector e indicó que desde su fundación, la empresa la Consellería del Mar le concedió 2,59 millones de euros en ayudas.