Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaNovedad en la avenida de MadridReal Sociedad - CeltaSOS orquestas de GaliciaAtunero 'Txori Urdin'Foro Faro Educa
instagramlinkedin

Cambados

La conselleira de Mar entrega el sello «Artesanía Alimentaria» a Real Conservera Española

Marta Villaverde destacó la relevancia de este reconocimiento que exige una serie de condiciones

La conselleira con el responsable de la firma, el alcalde accidental y el edil de Medio Ambiente de Cambados.

La conselleira con el responsable de la firma, el alcalde accidental y el edil de Medio Ambiente de Cambados. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Cambados

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, visitó ayer las instalaciones de Real Conservera Española en el polígono de Sete Pías de Cambados para hacerle entrega del diploma oficial que la distingue como «Artesanía Alimentaria» para el grupo de conservas del mar.

Villaverde destacó que la industria conservera forma parte de la «tradición alimentaria y marinera de Galicia, con un saber hacer transmitido a lo largo de generaciones que permite transformar los productos del mar e incrementar su valor». De hecho, explicó que, precisamente, las conservas artesanas de pescados y mariscos cuentan desde 2025 con unos requisitos específicos para poder ser reconocidas como tales.

Entre otras condiciones, la norma regula las materias primas y los procesos de elaboración, limita la mecanización a determinadas fases en las que se requiere la intervención expresa de la persona artesana y vincula el volumen máximo de producción a la condición de microempresa. Además, cuando exista una DOP o IXP para la materia prima base, esta deberá estar certificada bajo la correspondiente figura de protección.

La titular de Mar puso en valor este sello otorgado por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) como figura de calidad diferenciada, que permite conservar el saber hacer tradicional, diferenciar las producciones gallegas en el mercado e incrementar su valor añadido y reforzar su identidad.

Noticias relacionadas

Asimismo, Villaverde garantizó el apoyo «continuado» al sector e indicó que desde su fundación, la empresa la Consellería del Mar le concedió 2,59 millones de euros en ayudas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
  2. El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas
  3. El pulpo, a 18 euros en las plazas de abastos, confirma su declive generalizado en las lonjas gallegas
  4. Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
  5. Atracan un banco a punta de pistola en Catoira y se llevan unos 20.000 euros
  6. Educación cede al Concello de Vilagarcía parte del terreno del instituto Castro Alobre para ensanchar la acera
  7. O Grove incorpora a tres auxiliares de policía tras pagar 70.000 euros en indemnizaciones
  8. Temporada de orcas en las Rías Baixas

Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»

Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»

La UVI móvil de O Salnés atendió 207 emergencias en verano, la mitad de ellas en Sanxenxo

La UVI móvil de O Salnés atendió 207 emergencias en verano, la mitad de ellas en Sanxenxo

La conselleira de Mar entrega el sello «Artesanía Alimentaria» a Real Conservera Española

La conselleira de Mar entrega el sello «Artesanía Alimentaria» a Real Conservera Española

El festival Revenidas aúna música, gastronomía, circo y charlas sobre física

El festival Revenidas aúna música, gastronomía, circo y charlas sobre física

La vendimia toma velocidad y se alcanzan los 23 millones de kilos de uva

La vendimia toma velocidad y se alcanzan los 23 millones de kilos de uva

La Xunta impulsa una senda peatonal y ciclista de 1,2 km en Meaño con una inversión de 720.000 euros

La Xunta impulsa una senda peatonal y ciclista de 1,2 km en Meaño con una inversión de 720.000 euros

El BNG lleva mociones a todos los plenos de O Salnés para que se elimine la represa del río Umia

El BNG lleva mociones a todos los plenos de O Salnés para que se elimine la represa del río Umia

Un conductor se salta dos altos de la Policía Local en Sanxenxo y se empotra contra un muro

Un conductor se salta dos altos de la Policía Local en Sanxenxo y se empotra contra un muro
Tracking Pixel Contents