En Ribadumia
El BNG lleva mociones a todos los plenos de O Salnés para que se elimine la represa del río Umia
A Illa será el primer Concello en debatirla y el portavoz en la Mancomunidade también le exigirá «responsabilidades» al ente
El BNG llevará a todos los Concellos de O Salnés y a la Mancomunidade una moción para exigir a la Xunta la eliminación «inmediata» de la represa, que restituya el Umia en este punto de Cabanelas y que, cumpliendo el acuerdo parlamentario de 2016, se busque una alternativa para cumplir su cometido: suministrar agua a la Illa da Toxa (O Grove).
Desde el gobierno gallego vienen defendiendo que la autorización de la estructura está sujeta a una serie de condiciones, pensando en el río, y que está vigilando su cumplimiento. Sin embargo, los nacionalistas insisten en que el despliegue de 20 metros de piedras, «ocupa todo el ancho» del caudal, «altera el curso» y «dificulta el paso de especies».
En definitiva, lo considera una «nueva y grave agresión ambiental» y piden toda la documentación relativa al proyecto. Además, les parece «preocupante» siendo el río que abastece a O Salnés y desemboca en la ría de Arousa. De hecho, los ecologistas del CES también plantearon hace días que se investigue si sus efectos guardan relación con los recientes episodios de contaminación fecal en la playa fluvial.
A Illa será el primer Ayuntamiento en abordar el asunto en su pleno de este viernes. El teniente de alcalde Manuel Suárez la introducirá por la vía de urgencia. También es portavoz del BNG en el pleno de la Mancomunidade y avanzó que no aceptan el argumento de dar agua a la turística isla de O Grove, cuando la entidad «está presumiendo públicamente de haber garantizado, un verano más, el suministro de los Concellos, incluso en un escenario de incremento».
Le parece una «contradicción evidente», pues entonces «no se entiende que tenga que recurrir a una infraestructura que supone una agresión al Umia y a la ría, especialmente cuando hablamos de un aprovechamiento vinculado a una empresa privada».
El objetivo del Bloque es que el ente «también asuma responsabilidades» como gestor del servicio mancomunado y pide una política planificada, pues, para Suárez, la ampliación de la ETAP de Treviscoso «no puede ser siempre la promesa de mañana», pues le parece que, desde 2024, cuando se anunció la consecución de la financiación, es mucho tiempo: «Pasó de inminente a situarse en el horizonte de 2029», lamentó.
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