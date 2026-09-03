Atracan un banco a punta de pistola en Catoira y se llevan unos 20.000 euros

Un hombre atracó una sucursal bancaria en Catoira y se llevó un botín inicialmente cifrado en unos 20.000 euros que habría en la caja.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana del miércoles, poco después de la apertura de la oficina bancaria.

Según relataron los testigos, un hombre de apariencia joven entró en el banco y amenazó a un trabajador con un arma corta de fuego, aunque está por determinar si era real o de fogueo.

Iba solo y tras llevarse un botín de unos 20.000 euros huyó del lugar en una motocicleta.

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La entidad denunció los hechos ante la Guardia Civil, que está investigando este robo con violencia e intimidación con el fin de localizar al ladrón.