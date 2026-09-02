Ribadumia
La Xunta vigila que la represa del Umia se ajusta al permiso
Fuentes autonómicas destacan que la obra se autorizó bajo el «cumplimiento de una serie de condiciones para minimizar su impacto»
La Consellería de Medio Ambiente explicó ayer que están supervisando los trabajos de la represa del Umia con el fin de «verificar que se desarrollan y ajustan al contenido de la autorización otorgada».
A preguntas de este diario sobre esta obra para suministrar agua a A Toxa, destacó que se autorizó como «resultado de un procedimiento en el marcado del cual se solicitaron y recopilaron todos los informes técnicos preceptivos, entre ellos, el de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Unos informes que condicionaban esa autorización al cumplimiento de una serie de condiciones para minimizar su impacto».
De este modo, explicaron que, tanto los agentes medioambientales como el personal de Augas de Galicia, «están supervisando los trabajos actualmente en ejecución con el fin de verificar que se desarrollen y ajusten» al contenido del permiso concedido.
Cabe recordar que el BNG y el Colectivo Ecoloxista do Salnés criticaron este martes la intervención, a la altura de Cabanelas, pidiendo también se investigara su posible relación con los episodios de contaminación fecal de la playa fluvial.
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