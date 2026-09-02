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Vivenda y Concello abordan asuntos de interés para Valga

El alcalde se desplazó a Santiago

Un momento de la reunión.

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Lucía Romero

Valga

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, se reunieron ayer para abordar actuaciones en materia de urbanismo de interés para la localidad.

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