Urbanismo
Vivenda y Concello abordan asuntos de interés para Valga
El alcalde se desplazó a Santiago
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Valga
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, se reunieron ayer para abordar actuaciones en materia de urbanismo de interés para la localidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas
- El pulpo, a 18 euros en las plazas de abastos, confirma su declive generalizado en las lonjas gallegas
- Las orcas vuelven a causar daños a los barcos de las Rías Baixas
- Pies mojados y mucha velutina tras las lluvias en el arreón de una vendimia que va por 10 millones de kilos en la DO Rías baixas
- Duchas contaminadas y agua de botella: tres décadas de calvario vecinal en Cambados
- Los furanchos de Cobas, el otro atractivo estival de Meaño
- Vilagarcía aplaza la Noite Meiga y mantiene el desfile de carrozas del domingo