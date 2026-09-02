Vilagarcía se prepara para la Noite das Meigas con miles de rosquillas y litros de caña

La meteorología sí acompañará este sábado, 5 de septiembre, para recibir a las brujas, magos, druidas, almas en pena y otros seres del más allá que protagonizarán la Noite das Meigas de Vilagarcía.

El tradicional evento con el que se despide el verano en la capital arousana contará con animación y las sabrosas viandas que los habitantes de los diez poblados mágicos ofrecerán a los visitantes para hechizarlos. Entre ellas, las 4.000 rosquillas y los 720 litros de caña que repartirá la Concellería de Cultura para elaborar la tradicional queimada en cada aldea.

La Noite das Meigas comenzará a las 22.00 horas, cuando los colectivos de cada poblado empezarán a repartir los pinchos.

Además de los ya comentados, cada asociación participante ofrecerá, también de forma gratuita, una especialidad diferente a todo el que desee probarla. No faltarán ni la tapa de callos con garbanzos ni el «choripán», como tampoco la tortilla, una amplia gama de empanadas y varios tipos de dulces.

Coincidiendo con la medianoche, a las 24.00 horas, se realizará en la Plaza de Galicia el conjuro de la queimada, rito amenizado por el grupo de teatro Clámide.

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Para poder degustar la pócima, además del aguardiente, de los utensilios para cocinarla y de los demás ingredientes de la ancestral receta (azúcar, café en grano, naranjas y limones), Cultura reparte 4.000 tazas de barro entre los poblados. Este será el único elemento que se venderá, al precio simbólico de un euro, para contribuir con los colectivos que participan en la celebración.Este año vuelven a ser diez los poblados.