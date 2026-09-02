Xerencia de Urbanismo
Vilagarcía autoriza la reforma de un local para alquilar trasteros
La Xerencia de Urbanismo también da el visto bueno a un nuevo edificio en Carril
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha dado luz verde a un proyecto para la creación de un local destinado a alquiler de trasteros. Se trata de un tipo de negocio en crecimiento en muchas ciudades, y en Vilagarcía se inauguró el primero hace algo más de un año, en el barrio de As Carolinas.
En este último caso, la Xerencia de Urbanismo informo favorablemente los informes técnico y jurídico para el arreglo del local, situado en la calle Manuel Antonio.
Asimismo, la Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía autorizó la construcción de un nuevo edificio, situado en la confluencia de Rosalía de Castro con la calle Extramuros. Se trata de un proyecto presentado por Inversiones Simro.
Se levantarán 47 viviendas, garajes y trasteros, y el presupuesto de ejecución material asciende a algo más de 4 millones de euros.
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