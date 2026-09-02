Servicios
La unidad móvil de la Xunta de atención a migrantes retornados recala en Vilanova
Estará el viernes ante el Consistorio vilanovés de 9.00 a 14.00 horas
La unidad móvil de «Galicia Retorna 2023-2026» llegará el viernes a la plaza del Concello de Vilanova en horario de 9.00 a 14.00 horas. Fuentes municipales explican que forma parte del programa estratégico homónimo de la Secretaría Xeral Emigración de la Xunta y que atenderá de manera gratuita a personas retornadas.
En concreto, los servicios que se prestará, preferentemente bajo cita previa, son: resolución de cuestiones administrativas anteriores y posteriores al retorno; asesoramiento sobre prestaciones, subvenciones y ayudas; asistencia sanitaria; vivienda y formación u orientación laboral entre otras necesidades. El objetivo general es «atraer gallegos residentes en el exterior, incluyendo descendientes, así como ofrecer y darles una cobertura integral a sus necesidades básicas, facilitar su integración educativa y laboral, y analizar y ejecutar todas las medidas para combatir y superar el complejo reto demográfico».
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