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La unidad móvil de la Xunta de atención a migrantes retornados recala en Vilanova

Estará el viernes ante el Consistorio vilanovés de 9.00 a 14.00 horas

La oficina móvil del servicio de la Xunta.

La oficina móvil del servicio de la Xunta.

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Lucía Romero

Vilanova

La unidad móvil de «Galicia Retorna 2023-2026» llegará el viernes a la plaza del Concello de Vilanova en horario de 9.00 a 14.00 horas. Fuentes municipales explican que forma parte del programa estratégico homónimo de la Secretaría Xeral Emigración de la Xunta y que atenderá de manera gratuita a personas retornadas.

En concreto, los servicios que se prestará, preferentemente bajo cita previa, son: resolución de cuestiones administrativas anteriores y posteriores al retorno; asesoramiento sobre prestaciones, subvenciones y ayudas; asistencia sanitaria; vivienda y formación u orientación laboral entre otras necesidades. El objetivo general es «atraer gallegos residentes en el exterior, incluyendo descendientes, así como ofrecer y darles una cobertura integral a sus necesidades básicas, facilitar su integración educativa y laboral, y analizar y ejecutar todas las medidas para combatir y superar el complejo reto demográfico».

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