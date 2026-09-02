Trabajadores de Lar en Vilagarcía se movilizan contra «despidos y sanciones»

Trabajadores de la Fundación Lar Pro Saúde Mental y representantes sindicales se concentraron hoy a sus puertas, en Vilagarcía, para denunciar una «política de represión laboral desde hace un año, incrementándose en verano». Afirman que ha supuesto un despido y sanciones a una delegada sindical, «además de bajas voluntarias». Desde CIG detallan que en abril se reunieron con la dirección y presentaron propuestas para «mejorar», pero no ven cambios y «empeoró».