Sin móvil y con ganas de quedarse: As Sinas despide otro campamento estival

Jóvenes de Pontevedra, A Coruña, Ourense y Vigo se despiden de sus últimas horas en el Albergue Xuvenil de As Sinas (Vilanova) y ayer recibieron la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, que incluso desempolvó sus dotes como jugador de baloncesto y echó una pachanga con ellos.

Un acto que sirvió para clausurar la iniciativa «Modo verán activo» con el que se ofrecieron casi 12.000 plazas. Una cifra «récord; la más alta de su historia. No hay ninguna otra comunidad autónoma que oferte tantas y el esfuerzo vale la pena», expuso Rueda sobre este programa al que destinan 5,5 millones de euros.

El presidente autonómico desveló que él mismo estuvo «varias veces» en las instalaciones vilanovesas «hace muchísimos años». Un lugar con un «fantástico entorno» y uno de los recintos «más emblemáticos» de la red autonómica. «Hay poquísimos sitios como este y además, están en Galicia», destacó. Junto al alcalde, Gonzalo Durán, y otras autoridades autonómicas, provinciales y locales departieron con el grupo del último turno del campamento, bautizado «O mar que imaxinas», y también con sus monitores, destacando su «profesionalidad».

Preguntados por su ánimo, los jóvenes declararon estar pasándolo «muy bien» y lamentaban que este viernes terminase este programa que combina actividades lúdicas y deportivas de todo tipo y de las que dieron una pequeña muestra durante la visita institucional.

Autoridades, jóvenes y monitores del campamento de As Sinas posaron en una foto de familia. / Iñaki Abella

Pero además, se busca potenciar el aprendizaje en otras cuestiones, como el conocimiento del medio marino, la protección de la naturaleza o aspectos culturales de la comunidad, además de suponer una oportunidad de conectar territorios y a sus gentes de norte a sur de Galicia.

«Darles alternativas»

Y sobre todo: sin teléfonos móviles. «Sin ser esclavos del wifi, interactuando, hablando... Porque las redes sociales están bien, pero esto también está muy bien», apuntó el regidor vilanovés. «Estar sin móviles es algo que parece difícil a estas edades, pues es algo tan sencillo como darles alternativas», abundó el presidente autonómico. Para Rueda, todo lo positivo extraído de su visita demuestra que «Galicia Calidade también está en este tipo de cosas».

El conselleiro Campos jugó con los participantes al baloncesto. / Iñaki Abella

Asimismo destacó su carácter para la conciliación laboral y familiar y la existencia del Bono Concilia Familia, dotado este año con 2,6 millones de euros y cuya solicitud se abre el día 9, con cuantías que pueden ir desde los 200 euros para campamentos privados o actividades de ocio en períodos no lectivos y hasta los 500 en caso de tener contratado un servicio para el cuidado de hijos de entre 3 y 13 años en el domicilio.

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TDesde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de Campos destacaron que «Modo verán activo» movilizó este año 8.000 plazas en campamentos para niños de 9 a 17 años; 876 para los minicampamentos «Coñece Galicia», de 9 a 12 años; 301 para estadías o intercambios con otras comunidades autonómas y 105 para iniciativas específicas para niños con discapacidad. A lo que sumaron las 815 plazas de campos de voluntariado en Galicia, España y el extranjero y 160 de ocio alternativo, esto ya para personas con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.