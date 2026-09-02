Ribadumia prepara las paradas del autobús para el nuevo curso

El Concello de Ribadumia está poniendo a punto las marquesinas y puntos de parada del transporte escolar para que estén en las mejores condiciones de cara al nuevo curso. Fuentes municipales indican que los trabajos forman parte del plan de mantenimiento anual, pero que se pone especial atención en estas fechas.

«Puede parecer una actuación menor, pero son espacios que utilizan a diario los niños y son servicios que debemos cuidar», explica el alcalde, David Castro, destacando otros trabajos que hacen para la vuelta al cole.