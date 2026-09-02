Somos Ribadumia criticó cambios inexistentes en el Plan Madruga

Somos Ribadumia criticó un cambio inexistente en la ordenanza del Plan Madruga y así lo demostró el Concello hoy, acusándole de mentir, pues no es novedad la parte donde se indica que la integración de niños con discapacidad quedará supeditada a la existencia de personal cualificado y en número suficiente, «ya existía en la ordenanza de 2019». De hecho, explican que la única modificación que irá al pleno de hoy es ampliar la edad a los 13 y 14 años para que esta medida de conciliación llegue a más familias, como ya se hizo antes con la Escola de Ocio y el Campus de Verán.

El partido opositor lo atribuye a un error en la revisión de la documentación por el que pide disculpas, pero, en todo caso, considera que es hora de cambiar ese aspecto del reglamento para hacer más universal el servicio y así lo defenderá su concejal Sergio Soutelo en la sesión plenaria.