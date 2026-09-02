Política local
Somos Ribadumia criticó cambios inexistentes en el Plan Madruga
El gobierno local afirma que el texto relativo a niños con discapacidad ya existía en la ordenanza de 2019 y que fue aprobada por este partido
El Concello de Ribadumia da un tirón de orejas a Somos Ribadumia, acusándole de mentir en sus críticas a los cambios en el reglamento del Plan Madurga. Asegura que el texto mencionado de que la integración de niños con discapacidad quedará supeditada a la existencia de personal cualificado y en número suficiente «ya existía en la ordenanza de 2019». Además, recuerda que ese texto fue aprobado por unanimidad en un pleno cuando ya había representación de este partido opositor, por aquel entonces con el concejal Enrique Oubiña.
Fuentes del gobierno local detallan que el único cambio que se lleva al pleno de este jueves se refiere a las edades, para llegar también a niños de 13 y 14 años; «para ampliar el número de niños y, por consiguiente, el número de padres y madres que se vean beneficiados de esta medida de conciliación, como ya se hizo recientemente en las ordenanzas de la Escola de Ocio y Campus de Verán», sentencian.
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