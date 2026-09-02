Las restricciones viarias y peatonales ya son efectivas en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía

La circulación rodada y peatonal ya está prohibida en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía de Arousa que linda con el tramo final del río O Con.

Ya se había explicado hace días que los trabajos en el lecho fluvial habían comenzado y ayer se anunció que la perforación en el propio río y su entorno iba a provocar restricciones a partir de esta misma mañana.

Manuel Méndez

Y así está siendo, con la zona completamente vallada y la maquinaria pesada ocupando el entorno para abrir las zanjas en las que colocar las nuevas canalizaciones de la red de saneamiento municipal que instala la Xunta de Galicia, con un desembolso de unos 10 millones de euros.

Cabe recordar que estos trabajos permitirán conectar el alcantarillado del entorno del mercado municipal de abastos con el tanque de tormentas que instala la Xunta al otro lado del cauce fluvial.

Una medida que también obliga a trasladar varios puestos del mercadillo ambulante que se celebra en la ciudad los martes y sábados. Se trata de una de las fases definitivas de este ambicioso proyecto y se prolongará durante al menos un mes.

Los trabajos en el tanque de tormentas situado tras la plaza de abastos, esta tarde. / M. Méndez

Puede recordarse que eta ambiciosa obra incluye un tanque de tormentas en el entorno de Fexdega, con una capacidad de 2.080 metros cúbicos, y otro en el entorno de la plaza de abastos, con un volumen de retención de 3.700 metros cúbicos.

Se hace para acabar con el exceso de sólidos, aguas limpias y agua de mar que afectan al saneamiento, como consecuencia directa de la ineficiencia de los colectores existentes, que son la causa de vertidos periódicos y favorecen las temidas inundaciones.

Cuando presentó el proyecto, en 2022, la Xunta anunció que el volumen de vertido medio anual era de unos 771.376 metros cúbicos anuales y que una vez ejecutada la obra esas emisiones se quedarán en poco más de 20.000 metros cúbicos.