Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Medio Ambiente

El punto limpio móvil de Valga recoge 820 kilos de residuos en su primer recorrido completo

El lugar de O Pino registró el mayor volumen total, con 200 kilos

El punto limpio móvil de Valga en una imagen de archivo.

El punto limpio móvil de Valga en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Valga

El Punto Limpo Móbil de Valga concluyó su primer recorrido por las parroquias con la recogida de 820 kilos de residuos.

Según fuentes municipales, a la cabeza de los depósitos se sitúa el lugar de O Pino, donde se registró el mayor volumen total con 200 kilos, seguido muy de cerca por Martores, con 180, y San Miguel, con 140.

En el resto de las localizaciones también se lograron cifras significativas: Vilarello y Vilar alcanzaron los 80 cada uno, Setecoros registró 60 y tanto Casal de Eirigo como Parafita sumaron 40 kilos, respectivamente.

En cuanto al tipo de residuo más recogido en esta unidad, que se puso en funcionamiento a principios de junio, fueron el cristal (254 kilos), la ropa (18) y las pilas (95).

Además, el Ayuntamiento indica que también se registraron otras cifras relevantes en los residuos de origen tecnológico y electrónico, alcanzando los 94 kilos en todo el municipio. El punto limpio móvil también recibió 81 kilos de metal y 76 de aceite doméstico.

Noticias relacionadas

El gobierno local indica que este servicio supone un «avance significativo en la estrategia ambiental» con la principal ventaja de la proximidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents