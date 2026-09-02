Medio Ambiente
El punto limpio móvil de Valga recoge 820 kilos de residuos en su primer recorrido completo
El lugar de O Pino registró el mayor volumen total, con 200 kilos
El Punto Limpo Móbil de Valga concluyó su primer recorrido por las parroquias con la recogida de 820 kilos de residuos.
Según fuentes municipales, a la cabeza de los depósitos se sitúa el lugar de O Pino, donde se registró el mayor volumen total con 200 kilos, seguido muy de cerca por Martores, con 180, y San Miguel, con 140.
En el resto de las localizaciones también se lograron cifras significativas: Vilarello y Vilar alcanzaron los 80 cada uno, Setecoros registró 60 y tanto Casal de Eirigo como Parafita sumaron 40 kilos, respectivamente.
En cuanto al tipo de residuo más recogido en esta unidad, que se puso en funcionamiento a principios de junio, fueron el cristal (254 kilos), la ropa (18) y las pilas (95).
Además, el Ayuntamiento indica que también se registraron otras cifras relevantes en los residuos de origen tecnológico y electrónico, alcanzando los 94 kilos en todo el municipio. El punto limpio móvil también recibió 81 kilos de metal y 76 de aceite doméstico.
El gobierno local indica que este servicio supone un «avance significativo en la estrategia ambiental» con la principal ventaja de la proximidad.
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