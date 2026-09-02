La naturaleza se abre camino
Una pata sorprende con once crías a las puertas del otoño y una oca que vela por su seguridad en Vilagarcía
Se repite la escena vivida hace dos veranos, también con once pequeños patos y los mismos progenitores
La nueva familia hace las delicias de los viandantes, pero está amenazada por las gaviotas
El contaminado río O Con, que atraviesa el centro de la ciudad de Vilagarcía, vuelve a ser noticia, esta vez por el nacimiento de más patos. Lo llamativo es que se repite lo sucedido en agosto de hace dos años, y de nuevo una oca ejerce de madre adoptiva o padre protector, defendiendo en todo momento tanto a la madre pata como a sus once crías recién eclosionadas, seis de ellas de amarillas (serán blancas cuando crezcan) y las demás negras con alguna pinta blanca, como la madre.
La gran oca trata de evitar que las gaviotas y las ratas se coman a los pequeños y vulnerables parrulos, aunque lo tendrá difícil, ya que la mayoría suelen morir pocos días o semanas después de nacer.
Y así sucedió hace dos años, cuando eran también once patos los que tuvo la misma hembra y en pocas jornadas solo quedaban dos, y eso a pesar de los esfuerzos de la oca guardiana.
Una estampa que no pasa desapercibida estos días, cuando son muchos los vilagarcianos que se asoman a las barandillas del río y el Santa Mariña, uno de sus afluentes, para ver de cerca a las anátidas buscando alimento y tratando de esquivar los ataques de las gaviotas, intentando subir por zonas a las que les resulta imposible acceder o cayéndose dando tumbos por algún que otro desnivel.
Además, dado que merodean por el entorno de A Xunqueira, donde se encuentra un concurrido parque infantil, la expectación es todavía mucho mayor.
Eso sí, los patos no están solos, sino que comparten protagonismo con una buena cantidad de basura que se esparce por el contaminado cauce fluvial.
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