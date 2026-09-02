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La naturaleza se abre camino

Una pata sorprende con once crías a las puertas del otoño y una oca que vela por su seguridad en Vilagarcía

Se repite la escena vivida hace dos veranos, también con once pequeños patos y los mismos progenitores

La nueva familia hace las delicias de los viandantes, pero está amenazada por las gaviotas

Una pata sorprende con once crías en O Con y una oca vela por su seguridad

Una pata sorprende con once crías en O Con y una oca vela por su seguridad

Manuel Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El contaminado río O Con, que atraviesa el centro de la ciudad de Vilagarcía, vuelve a ser noticia, esta vez por el nacimiento de más patos. Lo llamativo es que se repite lo sucedido en agosto de hace dos años, y de nuevo una oca ejerce de madre adoptiva o padre protector, defendiendo en todo momento tanto a la madre pata como a sus once crías recién eclosionadas, seis de ellas de amarillas (serán blancas cuando crezcan) y las demás negras con alguna pinta blanca, como la madre.

La gran oca trata de evitar que las gaviotas y las ratas se coman a los pequeños y vulnerables parrulos, aunque lo tendrá difícil, ya que la mayoría suelen morir pocos días o semanas después de nacer.

Una familia de patos recién nacidos causa expectación en el río O Con, en Vilagarcía

Una familia de patos recién nacidos causa expectación en el río O Con, en Vilagarcía

Manuel Méndez / Edgar Melchor

Y así sucedió hace dos años, cuando eran también once patos los que tuvo la misma hembra y en pocas jornadas solo quedaban dos, y eso a pesar de los esfuerzos de la oca guardiana.

Una estampa que no pasa desapercibida estos días, cuando son muchos los vilagarcianos que se asoman a las barandillas del río y el Santa Mariña, uno de sus afluentes, para ver de cerca a las anátidas buscando alimento y tratando de esquivar los ataques de las gaviotas, intentando subir por zonas a las que les resulta imposible acceder o cayéndose dando tumbos por algún que otro desnivel.

Además, dado que merodean por el entorno de A Xunqueira, donde se encuentra un concurrido parque infantil, la expectación es todavía mucho mayor.

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Eso sí, los patos no están solos, sino que comparten protagonismo con una buena cantidad de basura que se esparce por el contaminado cauce fluvial.

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