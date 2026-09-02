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Obras en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía

Obras en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía

Las obras de saneamiento en el entorno de la plaza de abastos / Manuel Méndez

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Obras en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía

Manuel Méndez

Vilagarcía
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La perforación del río de O Con, que permitirá conectar la red de saneamiento del entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía con el tanque de tormentas que instala la Xunta de Galicia, al otro lado del cauce fluvial, ha comenzado. Y no solo se trabaja en el lecho fluvial, sino también en la zona peatonal y rodada situada en el entorno del mercado municipal. Esto obliga a introducir restricciones viarias y a trasladar varios puestos del mercadillo ambulante de los martes y sábados. Se trata de una de las fases definitivas de este ambicioso proyecto.

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