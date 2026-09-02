O Grove incorpora a tres auxiliares de policía tras pagar 70.000 euros en indemnizaciones

El Concello de O Grove dispone, por fin, de auxiliares de Policía Local. Son tres mujeres que se incorporaron con fecha de 1 de septiembre y no a principios de verano, como solía ser habitual.

La razón es que en los últimos meses fue preciso que la Administración municipal atendiera un requerimiento judicial que la obligó a pagar una indemnización de unos 70.000 euros a cuatro de los auxiliares que prestaron sus servicios en años anteriores en calidad de fijos discontinuos.

Resulta que después de mucho tiempo trabajando reclamaron por vía judicial un aumento de nivel, y resulta que les dieron la razón, obligando al Concello a indemnizarlos, y de ahí esos 70.000 euros abonados a, al menos, tres de ellos, a razón de unos 32.000 para dos y 10.000 euros para un tercero, según explican los propios agentes.

Ese gasto extra tampoco hacía posible contratar policías para cuatro meses, ya que fue necesario sacarlo de la partida presupuestaria destinada a los agentes, de ahí que esta vez solo se les contratara para dos meses, hasta finales de octubre.