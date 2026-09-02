Los murciélagos ocupan en tiempo récord los refugios de la red de O Salnés

El corredor de refugios para murciélagos de O Salnés ya está dando resultados después de colocar en abril las primeras cajas-nido y la rapidez llama la atención de la organización porque «normalmente tardan una media de dos años».

Así lo explica Pancho de la Barrera, el promotor del Proyecto Basajaun que impulsa esta iniciativa y que ya está pensando en ampliarlo a otros puntos de la comarca. En concreto, tienen en mente seguir por el regato de Armenteira curso arriba, hacia Meis, en la Ruta da Pedra e da Auga, porque «es un lugar perfecto dada la existencia de pozas de agua».

Un sitio igual de «ideal» que el tramo de tres kilómetros del río Umia donde empezaron porque tener agua cerca es sinónimo de alimento para estos insectívoros y el propósito final es contribuir a la proliferación y cría de murciélagos forestales. El inquieto arousano explica que primero tienen que culminar esta fase en la que colabora el Concello de Ribadumia y que tiene autorización de la Xunta.

De las 59 cajas nido previstas ya han instalado 36 y sigue abierta la campaña de crowdfunding para alcanzar la meta. Cabe recordar que se pide un donativo de 15 euros para construirla y es posible personalizarla, además de acudir a las sesiones de observación.

Última de la temporada

Desde que empezaron, se han realizado cinco y con gran éxito de participación. La última tendrá lugar el próximo día 4 y, como siempre, los asistentes pueden verlos en acción -cazando- gracias a una máquina de ultrasonidos.

Además, recibirán explicaciones de la relevancia de este animal para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, así como la importancia de colocar estas construcciones para fijar poblaciones donde hay escasez de refugios naturalmente existentes, como grietas y fisuras en árboles o piedras, ya que el murciélago forestal no construye nidos por sí mismo.

Se llaman «Noches de murciélagos» e incluyen la revisión de las ya instaladas y un picoteo como broche. De la Barrera explica que fue en estas sesiones cuando descubrieron los primeros ejemplares: «En una vimos una caja ocupada por tres ejemplares y al otro día había uno en otra. Y puede que haya más porque hacemos la actividad durante la noche y es cuando salen a alimentarse».

Sucedió solo tres meses después de empezar a crear este corredor, que realizó en abril las primeras instalaciones, y fue una grata sorpresa porque «normalmente tardan una media de dos años en ocuparlas, pues no dejan de ser un refugio artificial y les cuesta un poco identificarlo como lugar para refugiarse», añade el arousano.

Otras iniciativas

Ahora pararán hasta la próxima primavera porque «están en época de apareamiento para luego aumentar sus reservas de grasa antes de hibernar para solventar la falta de alimento (insectos), sobre noviembre».

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No obstante, sigue activa la campaña de donativos para esta Red AIB de murciélagos de OSalnés y otras iniciativas que funcionan bajo el paraguas de la Asociación Ideas de Bombero, como la red para pájaros insectívoros que próximamente crearán, también en el Umia, y similares que desarrollan en otras zonas, como en Boiro y en Cenlle (Ourense), donde colabora una bodega para el control ecológico de plagas que afectan a sus parcelas de viñedos. Además del proyecto para conocer la fauna salvaje de los montes mediante el manejo y grabaciones de cámaras trampa. n