Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Cifras de desempleo

El mercado laboral de O Salnés resiste en agosto y reduce el paro en 24 personas

En la mayoría de Galicia se destruyó empleo durante el pasado mes

Un trabajador de hostelería, en O Salnés.

Un trabajador de hostelería, en O Salnés. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Anxo Martínez

Arousa

El mercado laboral de O Salnés aguantó bien el final de agosto, y el paro incluso bajó en 24 personas con respecto a julio, situándose finalmente en 3.773 demandantes de empleo.

En el conjunto de Galicia, el paro subió durante el último mes, a consecuencia en gran medida del final de las semanas centrales de la campaña turística. Las cifras de parados también subieron en comarcas como Santiago (208 demandantes más), Pontevedra (110 más) o Vigo (500 personas más).

En realidad, el paro subió en casi todas las comarcas. La que tuvo el mejor dato de todas en agosto fue la de Valdeorras, en el oriente de la provincia de Ourense, con 53 desempleados menos.La de O Salnés fue la segunda con mejor dato, con 24 parados.

El análisis por sectores económicos indica, por una parte, que hubo contrataciones en el primario (posiblemente vinculadas a la vendimia) así como en el de servicios, en el que inscriben ramas como la de la hostelería o el comercio.

En cuanto a municipios, los concellos con las mejores cifras en agosto fueron Vilanova, con 18 parados menos, y Sanxenxo, con 14 menos. En Vilagarcía, el paro subió en 10 vecinos el mes pasado.

Noticias relacionadas

En total, los datos del paro en los municipios de O Salnés y Ullán a 31 de agosto son los que siguen: Cambados, 432; O Grove, 230; Meaño, 104; Meis, 141; Ribadumia, 145; Sanxenxo, 341; Vilagarcía, 1.874; Vilanova, 390; A Illa, 116; Catoira, 120; Pontecesures, 135; y Valga, 206.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
  2. El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas
  3. El pulpo, a 18 euros en las plazas de abastos, confirma su declive generalizado en las lonjas gallegas
  4. Las orcas vuelven a causar daños a los barcos de las Rías Baixas
  5. Pies mojados y mucha velutina tras las lluvias en el arreón de una vendimia que va por 10 millones de kilos en la DO Rías baixas
  6. Duchas contaminadas y agua de botella: tres décadas de calvario vecinal en Cambados
  7. Los furanchos de Cobas, el otro atractivo estival de Meaño
  8. Vilagarcía aplaza la Noite Meiga y mantiene el desfile de carrozas del domingo

El mercado laboral de O Salnés resiste en agosto y reduce el paro en 24 personas

El mercado laboral de O Salnés resiste en agosto y reduce el paro en 24 personas

Somos Ribadumia criticó cambios inexistentes en el Plan Madruga

Somos Ribadumia criticó cambios inexistentes en el Plan Madruga

Una pata sorprende con once crías a las puertas del otoño y una oca que vela por su seguridad en Vilagarcía

Una pata sorprende con once crías a las puertas del otoño y una oca que vela por su seguridad en Vilagarcía

Nuevo reto en Arousa: un albariño con 15 años sumergido en la ría maridado con el buey gallego más caro del año

Vilagarcía se prepara para la Noite das Meigas con miles de rosquillas y litros de caña

Vilagarcía se prepara para la Noite das Meigas con miles de rosquillas y litros de caña

El Curtas incluye ocho exposiciones sobre cine y género fantástico

El Curtas incluye ocho exposiciones sobre cine y género fantástico

Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»

Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»

Canarias refuerza la vigilancia marina y la lucha contra el furtivismo con una embarcación híbrida fabricada en Catoira

Canarias refuerza la vigilancia marina y la lucha contra el furtivismo con una embarcación híbrida fabricada en Catoira
Tracking Pixel Contents