Cifras de desempleo
El mercado laboral de O Salnés resiste en agosto y reduce el paro en 24 personas
En la mayoría de Galicia se destruyó empleo durante el pasado mes
El mercado laboral de O Salnés aguantó bien el final de agosto, y el paro incluso bajó en 24 personas con respecto a julio, situándose finalmente en 3.773 demandantes de empleo.
En el conjunto de Galicia, el paro subió durante el último mes, a consecuencia en gran medida del final de las semanas centrales de la campaña turística. Las cifras de parados también subieron en comarcas como Santiago (208 demandantes más), Pontevedra (110 más) o Vigo (500 personas más).
En realidad, el paro subió en casi todas las comarcas. La que tuvo el mejor dato de todas en agosto fue la de Valdeorras, en el oriente de la provincia de Ourense, con 53 desempleados menos.La de O Salnés fue la segunda con mejor dato, con 24 parados.
El análisis por sectores económicos indica, por una parte, que hubo contrataciones en el primario (posiblemente vinculadas a la vendimia) así como en el de servicios, en el que inscriben ramas como la de la hostelería o el comercio.
En cuanto a municipios, los concellos con las mejores cifras en agosto fueron Vilanova, con 18 parados menos, y Sanxenxo, con 14 menos. En Vilagarcía, el paro subió en 10 vecinos el mes pasado.
En total, los datos del paro en los municipios de O Salnés y Ullán a 31 de agosto son los que siguen: Cambados, 432; O Grove, 230; Meaño, 104; Meis, 141; Ribadumia, 145; Sanxenxo, 341; Vilagarcía, 1.874; Vilanova, 390; A Illa, 116; Catoira, 120; Pontecesures, 135; y Valga, 206.
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