Sociedad y economía
Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
La Ocaband lanza este viernes una canción reivindicativa para llamar la atención: «Cada vez hay menos fiestas y menos trabajo»
La orquesta gallega ha lanzado un SOS musical ante la situación de la verbena. Aseguran que «está en serio peligro de desaparecer porque cada vez hay menos fiestas y por lo tanto menos trabajo». Así las cosas, La Ocaband estrenará este viernes una canción que ha compuesto y en la que colaboran otras formaciones y artistas sumando más de medio de centenar de apoyos a este mensaje de alerta.
El tema se llama «De noite soñei» y tiene su correspondiente videoclip, que podrá verse a partir de las 12.00 horas de este viernes en su canal de Youtube. «Es un canto reivindicativo, solidario y sobre todo, vivo para decir que la verbena y las orquestas hay que apoyarlas para que no desaparezcan. Formamos parte de la cultura popular gallega, de una tradición tan arraigada en el pueblo gallego» , explican desde la dirección de La Ocaband. La misma asegura que la mayoría apoyan esta especie de manifiesto hecho con lo mejor que saben hacer: música.
Así, colaboran y participan Blas de Paris de Noia; Luismi de Assia y «gente tan conocida como los cantantes Jorge Ferre y Marta Valiño, así como decena de intérpretes y representantes de las más conocidas» por el público. En la nómina que aportan figuran nombres como Capitol, Claxxon, Combo Dominicano, Panorama, Los Players, Los Satélites, Pili Pampín, Olympus, Alkar...
Y en cuanto a los motivos de la situación indican que «son varios, desde la falta de apoyos institucionales, falta de relevo en las comisiones... Las orquestas cada día tenemos que irnos más lejos y fuera de nuestra tierra par poder trabajar y vivir», explica La Ocaband. Asimismo, recuerda que son «un tejido industrial muy importante en Galicia».
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