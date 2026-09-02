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Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»

La Ocaband lanza este viernes una canción reivindicativa para llamar la atención: «Cada vez hay menos fiestas y menos trabajo»

Componentes de La Ocaband.

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Lucía Romero

Vilagarcía

La orquesta gallega ha lanzado un SOS musical ante la situación de la verbena. Aseguran que «está en serio peligro de desaparecer porque cada vez hay menos fiestas y por lo tanto menos trabajo». Así las cosas, La Ocaband estrenará este viernes una canción que ha compuesto y en la que colaboran otras formaciones y artistas sumando más de medio de centenar de apoyos a este mensaje de alerta.

El tema se llama «De noite soñei» y tiene su correspondiente videoclip, que podrá verse a partir de las 12.00 horas de este viernes en su canal de Youtube. «Es un canto reivindicativo, solidario y sobre todo, vivo para decir que la verbena y las orquestas hay que apoyarlas para que no desaparezcan. Formamos parte de la cultura popular gallega, de una tradición tan arraigada en el pueblo gallego» , explican desde la dirección de La Ocaband. La misma asegura que la mayoría apoyan esta especie de manifiesto hecho con lo mejor que saben hacer: música.

Así, colaboran y participan Blas de Paris de Noia; Luismi de Assia y «gente tan conocida como los cantantes Jorge Ferre y Marta Valiño, así como decena de intérpretes y representantes de las más conocidas» por el público. En la nómina que aportan figuran nombres como Capitol, Claxxon, Combo Dominicano, Panorama, Los Players, Los Satélites, Pili Pampín, Olympus, Alkar...

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Y en cuanto a los motivos de la situación indican que «son varios, desde la falta de apoyos institucionales, falta de relevo en las comisiones... Las orquestas cada día tenemos que irnos más lejos y fuera de nuestra tierra par poder trabajar y vivir», explica La Ocaband. Asimismo, recuerda que son «un tejido industrial muy importante en Galicia».

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