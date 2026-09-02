La Guardia Civil localiza cinco plantas de marihuana y 608 gramos de cogollos en una finca de Meis

La Guardia Civil de Cambados ha intervenido cinco plantas de marihuana y 608 gramos de cogollos en una finca del municipio de Meis, en una actuación iniciada a raíz de la alerta de un ciudadano que había detectado un fuerte olor, presuntamente procedente de marihuana.

La intervención se produjo el pasado domingo en el marco de las actuaciones que desarrolla la Guardia Civil para prevenir y perseguir el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes. Durante la inspección de la finca, los agentes observaron desde el exterior, en la parte posterior de la vivienda, un tubo metálico que sobresalía de la construcción y que podría corresponder a un sistema de extracción utilizado habitualmente en cultivos de cannabis en interior.

Tras entrevistarse con el propietario, los agentes realizaron una entrada voluntaria en la finca. En el interior localizaron cinco plantas de cannabis, además de 608 gramos de cogollos que ya habían sido recolectados y se encontraban preparados.

La inspección permitió descubrir asimismo que la propiedad disponía de una conexión irregular a la red eléctrica mediante un enganche ilegal.

El propietario de la plantación, un hombre de 34 años vecino de Meis y con diversos antecedentes policiales, está siendo investigado por un presunto delito de tráfico de drogas, en su modalidad de elaboración y cultivo.

Los cogollos intervenidos. / FdV

La droga y las plantas intervenidas serán remitidas a Sanidad Exterior para su correspondiente destrucción, mientras que los agentes continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Las actuaciones han sido remitidas al Tribunal de Guardia de Cambados, ante el que el investigado deberá comparecer cuando sea requerido.

La Guardia Civil mantiene una especial vigilancia sobre los cultivos y plantaciones de marihuana debido a su posible vinculación con el tráfico de drogas y a los riesgos asociados a determinadas instalaciones utilizadas para su producción.

En este sentido, el instituto armado hace especial hincapié en el peligro que representan los enganches ilegales a la red eléctrica, que pueden provocar sobrecargas, cortocircuitos e incendios y poner en riesgo tanto las instalaciones como las viviendas próximas y la seguridad de las personas.