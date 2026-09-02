La Escola de Adultos de A Illa ofrece tres nuevos cursos

La Escola de Adultos de A Illa ofrece nuevos cursos para ampliar competencias, facilitar la obtención del título de ESO y mejorar oportunidades de empleo.

La concejala de Educación, Lidia Barreiro, explica que los interesados pueden anotarse en la Casa do Concello o pedir información a través del número de teléfono 986 527 080.

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La oferta es para el presente curso y más concretamente se trata de un curso de enseñanzas activas (formación básica adaptada) para ampliar capacidades y competencias y favorecer el aprendizaje. Otro para personas interesadas en lograr el título oficial de ESO y un tercero para obtener el certificado de Competencias Clave, pensado para personas sin esa titulación que quieran acceder a oportunidades formativas y laborales como los cursos de INEM y la Xunta.