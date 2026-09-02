El Curtas incluye ocho exposiciones sobre cine y género fantástico

El Curtas Festival do Imaxinario convertirá Vilagarcía de Arousa en un punto de encuentro inexcusable para los aficionados al cine fantástico, el terror y las artes vinculadas al género entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre. Uno de sus atractivos será una amplia programación expositiva en la Sala Rivas Briones, en el Auditorio y en el Salón García.

La 54 edición del festival reúne ocho propuestas que recorren diferentes ámbitos de la cultura fantástica, desde el «atrezzo» cinematográfico y los efectos especiales hasta la ilustración, el cómic, la fotografía y la creación artística contemporánea. Todas las muestras tendrán acceso gratuito.

Así, en la sala Rivas Briones estará abierta una exposición que se titula «Making Movies», del 2 de octubre al 15 de noviembre. Se trata de un recorrido por los secretos de la creación cinematográfica que reúne más de 100 piezas originales de películas legendarias como «Star Wars», «Indiana Jones» o «Alien», entre ellas objetos que nunca antes han sido exhibidos en Galicia.●

Otra muestra será «El Gabinete de Curiosidades», también del 2 de octubre al 15 de noviembre. En este caso, se trata de una exposición que se presenta en primicia mundial en Vilagarcía y que se podrá ver exclusivamente en Curtas Festival do Imaxinario.

La muestra, que cuenta con la colaboración de «Un Mundo a Otra Escala», reúne objetos autografiados y réplicas de películas y series míticas como «Pesadilla en Elm Street», «Hellraiser», «El exorcista», «El resplandor», «La matanza de Texas», «La historia interminable» y «Dentro del laberinto», entre muchas otras.●

Otra muestra será «Into the Abyss: The Art of Dariusz Kieliszek». En este caso, Curtas presenta por primera vez en España una selección de la obra de Dariusz Kieliszek, uno de los artistas más reconocidos dentro del arte fantástico contemporáneo. El creador polaco ha desarrollado un universo visual propio, marcado por el terror cósmico, la fantástica oscura y las atmósferas inspiradas en el imaginario de H. P. Lovecraft.

Sus obras están pobladas de criaturas inquietantes, paisajes imposibles y figuras que exploran la frontera entre lo humano y lo monstruoso.

Otra propuesta es «Clayface, de Xermánico: Terror y Fantasía en un mundo de superhéroes». La exposición profundiza en el proceso creativo del artista gallego Xermánico en torno a Clayface, el mítico personaje de DC Comics.

En «Historias desde o Limiar», la exposición reúne los originales realizados por Santipérez para «Historias desde o Limiar», el proyecto literario y gráfico desarrollado junto al escritor Manuel Losada. Mientras, en el Auditorio municipal, las exposiciones son «Desde el Umbral: Las pesadillas y alucinaciones de Luis Camacho». Se trata de una inmersión en el imaginario del artista a través de una selección que incluye obras que formarán parte de su próximo libro, «Manual Zoomórfico 2», junto con pinturas de gran formato y otras creaciones inéditas.●

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«El cine y sus protagonistas» es una exposición fotográfica de Josep María Contel, reconocido fotógrafo de prensa, que recorre más de 40 años de trayectoria profesional a través de imágenes de grandes personalidades del cine captadas en festivales, rodajes y estrenos. Finalmente, en el Salón García estará la muestra «Monstrorama 2», en este caso del 23 de octubre al 1 de noviembre. Consta de figuras a tamaño real, varias de ellas animatrónicas para ofrecer una experiencia más inmersiva. Colabora con la experiencia una empresa de Reino Unido.