Canarias refuerza la vigilancia marina y la lucha contra el furtivismo con una embarcación híbrida fabricada en Catoira

A principios de 2025 Astilleros del Ulla rubricaba un acuerdo para fabricar una nueva embarcación para Prácticos de Vigo, por casi un millón de euros, se hizo con un contrato para fabricar un barco híbrido enchufable para vigilancia en Canarias y entregó una embarcación construida a medida para la Corporación de Prácticos de Sagunto.

Un año después, la misma firma, asentada en Catoira, entregaba la «Astelena», una embarcación de asistencia marítima y servicios portuarios construida para Telamon Maritime Services (Lanzarote) con 14,40 metros de eslora y una amplia cubierta de trabajo equipada con una grúa Guerra y cabrestante vertical, lo que garantiza versatilidad y eficiencia en las operaciones.

Son solo algunos ejemplos del enorme potencial de esta factoría arousana, que vuelve a ser noticia ahora que el Gobierno de Canarias presenta en sociedad el buque «Rogelio Herrera», en el que invirtió 1,2 millones de euros y que permitirá intensificar el control de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) del archipiélago.

La «Astelena», una embarcación de asistencia marítima y servicios portuarios construida para Telamon Maritime Services (Lanzarote). / Astilleros del Ulla

Es una embarcación provista de la más alta tecnología financiada a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía con Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tiene 14 metros de eslora y 4,35 metros de manga, y está equipada con un sistema de propulsión híbrida que incluye dos motores térmicos de 650 caballos de potencia destinados a las travesías que requieren mayores prestaciones. Sin embargo, durante las labores de inspección tendrá especial protagonismo el sistema de propulsión eléctrica.

Estará especialmente destinado a atender las necesidades de vigilancia de la franja marina de Teno-Rasca, en Tenerife, un espacio en el que el incremento de la actividad socioeconómica ha generado nuevas necesidades operativas y en el que la Administración busca intensificar la lucha contra las prácticas furtivas

Esta tecnología permitirá realizar operaciones prácticamente sin ruido ni vibraciones bajo el agua, una característica especialmente relevante para las tareas de vigilancia e investigación en espacios con presencia de especies sensibles.

El objetivo es poder aproximarse y realizar maniobras de precisión sin alterar el comportamiento de la fauna marina ni perturbar las colonias de cetáceos residentes.

El Gobierno canario pretende reforzar la capacidad de vigilancia de sus espacios marinos protegidos, mejorar la respuesta ante las infracciones y disponer de medios más silenciosos y eficientes para proteger unas aguas especialmente sensibles y las especies que habitan en ellas.

Explican desde la comunidad canaria que este buque «estará especialmente destinado a atender las necesidades de vigilancia de la franja marina de Teno-Rasca, en Tenerife, un espacio en el que el incremento de la actividad socioeconómica ha generado nuevas necesidades operativas y en el que la Administración busca intensificar la lucha contra las prácticas furtivas».

Hasta ahora, la Consejería operaba con dos embarcaciones gemelas de carácter multivalente y base en Puerto Colón y Puerto Rico. La incorporación del barco parido a orillas del Ulla permitirá ampliar este dispositivo y liberar uno de los buques existentes para asignarlo a La Gomera.

Especies amenazadas

De este modo, la isla contará por primera vez con un servicio permanente de vigilancia destinado a proteger sus valores marinos y especies amenazadas, como pueden ser los cetáceos.

El consejero Mariano H. Zapata destacó durante la presentación que la nueva embarcación supone «un salto cualitativo en la custodia de nuestros mares y reforzamos el compromiso con la ciudadanía».

En este sentido, subrayó las posibilidades que ofrece su sistema de propulsión híbrida, que permite realizar las labores de vigilancia con un reducido impacto sobre el medio marino.

«La tecnología híbrida de este barco nos permite actuar con total discreción y agilidad en un espacio tan sensible como Teno-Rasca, combatiendo las infracciones sin generar huella de carbono ni impacto acústico en la fauna marina», señaló Zapata.

La embarcación está concebida, por tanto, no solo como una herramienta de control frente a actividades ilegales, sino también como una plataforma para el seguimiento y la investigación de los valores naturales de las ZEC canarias.

El nombre elegido para el nuevo buque, «Rogelio Herrera», constituye un homenaje a un hombre vinculado durante toda su trayectoria a la protección, el estudio y la divulgación de la vida marina del archipiélago canario. «Este buque se convierte en el mejor legado posible para una persona que dejó una huella imborrable en la conservación de nuestros mares y en el corazón de todos los que compartieron su vocación», afirmó Mariano H. Zapata.