Arousa también es Ceuta

Prácticamente en todos los ayuntamientos de la comarca se llevaron a cabo concentraciones en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar el apoyo de la sociedad a Ceuta y tomar posiciones frente a la crisis migratoria desatada en el país.

El Partido Popular se encargó de arengar a los arousanos en los días previos a través de las redes sociales, animándolos a acudir a esta cita en las diferentes localidades, siendo la de Vilagarcía la más concurrida, con unas trescientas personas situadas frente a la casa consistorial.

Aunque también en O Grove y otros municipios de O Salnés se vivieron importantes concentraciones y se escucharon proclamas por Ceuta, por España, la Guardia Civil, Policía Nacional e incluso en favor de la UCO.

Representantes del PP en la protesta de Vilagarcía. / Iñaki Abella

No faltaron los insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque bien es cierto que esos ataques directos fueron rechazados por algunos asistentes.

«Así es como se pierde la razón en la protesta», denunciaban varios asistentes a la celebrada en Vilagarcía, en la que se apreció que la «maquinaria» de las manifestaciones está muy desentrenada, de ahí la pobre organización, con carencia de megafonía incluida, y que estuvo capitaneada, como casi todas las protestas, por diferentes dirigentes del PP.

Como era de esperar, la presencia de alcaldes o concejales socialistas fue escasa, por no decir casi nula, ya que, «si bien todos apoyamos a Ceuta, esta protesta obedece a una manipulación partidista descarada por parte del PP», esgrimían el alcalde de O Grove, José Cacabelos, y otros dirigentes del PSOE arousano.

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No faltó la petición de dimisión del Gobierno de España, ni tampoco consignas como «Ceuta no se vende», todo ello acompañado de las banderas de la ciudad autónoma y la española.