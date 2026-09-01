Vilagarcía prevé ingresar cerca de 10 millones de euros por el IBI y el IAE

El Ayuntamiento de Vilagarcía prevé recaudar cerca de 10 millones de euros con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y con el de Actividades Económicas (IAE). En concreto, el padrón recoge la existencia de 33.711 contribuyentes que deben abonar el IBI urbano, y entre todos deberán abonar a la administración local 7.878.000 euros. En el caso de la contribución de rústica, hay 818 contribuyentes, y el importe total de los recibos asciende a 275.664 euros.

El padrón del BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales) afecta a 88 construcciones, y entre todas deberán abonar al Concello 296.058 euros. Finalmente, en lo que respecta al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), hay 554 contribuyentes, y el importe de los recibos suma 949.879 euros.

El periodo de pago voluntario del IBI de urbana y rústica termina este miércoles, 2 de septiembre, después de dos meses abierto. En el caso del BICES y del IAE, el periodo de pago voluntario ha empezado este martes, y se mantendrá vigente hasta el 2 de noviembre.

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En el caso de los contribuyentes que tengan sus recibos domiciliados, se les cobrará el 2 de octubre a los afectados por el BICES (como el Puerto o la propietaria del parque eólico de Xiabre), mientras que en el caso de las empresas que deben abonar el IAE, se les cobrará un poco después, el 5 de octubre.