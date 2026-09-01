La Valvanera riojana vuelve a procesionar en Cambados una década después

San Tomé celebra este fin de semana una edición muy especial de sus patronales. La talla original de La Valvanera saldrá en procesión una década después de hacerlo por última vez y con la gran diferencia de que llegará a San Sadurniño. No faltará el programa festivo, que este año cambia la regata de dornas al domingo, debido a la marea, y adereza la sesión vermú con un puesto de pulpo.

La comisión va a cumplir con una ilusión siempre latente en el barrio y como se propuso cuando tomó las riendas, hace tres años. Va a ser posible gracias a la implicación de toda la comunidad, incluyendo la parroquia de Santa Mariña y los porteadores más experimentados de Cambados. Y es que no era cuestión únicamente de de sacarla el domingo y ya está.

El presidente, Rogelio Feijoo, y la sacristana de la capilla y también miembro de este equipo, Bárbara Silva, explican que ha sido preciso contar con más costaleros de lo habitual, pues calculan que el conjunto supera los 200 kilos, y arreglar el anda -el trono- hasta darle una medida que posibilitara su paso por el puente del islote.

La vez anterior fue en 2014 y todavía no se había modificado el recorrido para culminar en la emblemática torre; el punto más alejado de tierra desde donde el párroco José Aldao bendice todo Cambados y el banco de O Sarrido, una de sus fuentes de empleo más importantes.

Lo que se sabe

Además, solo había realizado un pequeño trayecto ante la posibilidad de mal tiempo y pensando en el valor artístico que también posee. Poco se sabe de su origen más que que llegó de La Rioja, donde hay una gran devoción por La Valvanera, para coronar la capilla del pazo de Montesacro. Algunos historiadores calculan que data del siglo XVII o XVIII y «tampoco tenemos certeza de si los marqueses la trajeron de otra propiedad o si la encargaron expresamente para Cambados», explica la sacristana.

Aquello ya fue un sueño que no se cumplía desde hacía 70 años; desde 1939, cuando una vecina pidió permiso para cumplir una promesa hecha si sus hijos sobrevivían a la Guerra Civil. Y así fue, los tres jóvenes y otros del barrio con la misma suerte la llevaron sobre sus hombros.

El deseo de preservar esta joya llevó a la comisión de hace más de medio siglo a encargar una nueva talla que costó algo más de 8.000 pesetas y es obra de dos reconocidos ebanistas cambadeses: Antonio Pérez y José Darío Vaamonde Silva.

Según la sacristana, carece de algunos elementos para ser fiel a la advocación mariana, como «el niño con las escrituras y girado en el brazo derecho de la virgen y el fruto en la mano izquierda de ella», pero garantiza que no le resta devoción y cariño entre los vecinos.

Programa festivo

Asimismo, destacó la colaboración de la nueva propiedad del pazo en el mantenimiento del culto, cumpliéndose la palabra dada por las hermanas antes de vendérselo para crear un hotel: «Nos facilitan todo, incluso nos dejan pasar por dentro para poder acceder al coro. Es como si fuera nuestra».

La procesión tiene lugar el domingo, a las 20.30 horas, después del rosario y la misas de 10.00 y 12.00 horas, la solemne cantada por la Coral Santa Mariña.

Será la jornada de despedida en la que no faltará música con Os Xeitosiños, la Banda de Ribadumia y Bandktro, además de la VIII Regata de Dornas, de mañana.

En cuanto al sábado, las cucañas y la carrera popular serán a las 17.00 horas y en la verbena estarán La Mecánica, Los Lunes al Sol y Fuss Cover Band. Como ya es tradición, a media noche habrá reparto de chocolate, churros y rosca y el sorteo de una noche en el Gran Hotel La Toja, estuches de vino de Paco & Lola y Conservas La Pelirroja , una camiseta de la Selección y un reloj de edición limitada.

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Las rifas ya están a la venta y, como explica el presidente, el propósito es recaudar fondos para las fiestas y, de hecho, agradece la colaboración de negocios y vecinos.