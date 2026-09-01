Política local
El socio del BNG de A Illa tilda de «atentado a la naturaleza» la intervención en O Bao
Suárez asegura que eliminaron vegetación dunar que empezaba a recuperarse en la playa
El socio del BNG en el bipartito de A Illa critica la intervención de Costas para retirar la pasarela de la playa de O Bao, asegurando que «tuvo la nefasta idea de rozar la escasa vegetación dunar que empezaba a recuperarse» cuando procedió a retirar toda la basura acumulada durante años bajo la maltrecha estructura de madera.
El teniente de alcalde Manuel Suárez realizó estas declaraciones el día en que su socio del PSOE, el alcalde Luis Arosa, posó en una foto con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra para hablar de la actuación.
Y es que el nacionalista lo considera un «atentado a la naturaleza» por parte de un organismo estatal que «tiene la misión de proteger el litoral», lamentó.
Según Suárez «este año se había mantenido la vegetación y solo se limpió la franja más próxima a la pasarela, dejando que la naturaleza hiciese su trabajo. Esto permitió ves especies dunares en su esplendor como la cebolla de mar o el cardo marino», dijo, mostrando fotos de antes y después.
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