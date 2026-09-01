El pulpo, a 18 euros en las plazas de abastos, confirma su declive generalizado en las lonjas gallegas

Sin datos científicos que avalen esta teoría, el pulpo gallego parece haberse desplazado hacia Reino Unido, puesto que mientras aquí brilla por su ausencia, claramente lastrado por los furtivos, allí sigue estando considerado como una plaga, y el «problema» de su abundancia, con más de 3.000 toneladas solo en el primer semestre, parece ir en aumento.

Como ya se explicaba hace unos días en FARO DE VIGO, solo en el Brixham Fish Market, en el condado de Devon, vendieron en una sola jornada (el 26 de mayo) 103 toneladas, mientras que en Galicia se han vendido en la totalidad de sus lonjas apenas 380 toneladas en dos meses, desde que el pasado 1 de julio comenzara la campaña.

Este balance provisional en poder de la plataforma tecnológica Pesca de Galicia deja muy claro el declive del preciado cefalópodo, dado que esas 380 toneladas despachadas, con un valor en primera venta de unos 4,2 millones de euros, más IVA, quedan por debajo de las 426 toneladas y 4,8 millones de euros correspondientes al mismo periodo de 2025, que además se convirtió en uno de los peores años de la historia para el sector, con solo 1.232 toneladas en todo el ejercicio.

Venta de pulpo en la plaza de abastos de Vilagarcía de Arousa, donde son muy pocos los puestos en los que puede encontrarse. / M. Méndez

Bajón brutal respecto a 2010

Únicamente habían sido peores 2024, con 1.183 toneladas totales, y 2020, con poco más de mil toneladas de pulpo en todo el año; un bajón brutal si se compara con aquellas 4.205 toneladas de pulpo que se comercializaban en Galicia en 2010, el mejor ejercicio de las dos últimas décadas.

Pero claro, aquel año ya se habían colocado en el mercado casi 677 toneladas entre el 1 de julio y el 31 de agosto, es decir, casi trescientas más que en lo que va de campaña extractiva.

Así pues, tanto si se trata de una situación derivada del impacto del cambio climático en el medio marino, como si obedece a un caprichoso desplazamiento de los pulpos hacia el norte, lo único cierto es que esta especie tan «machacada» a diario por los piratas de las rías sigue bajo mínimos en las «rulas», de ahí las dificultades para encontrarlo después en pescaderías, supermercados y plazas de abastos, donde se vende desde 15 euros el kilo, aunque lo más habitual, si se trata realmente de pulpo gallego fresco, es encontrarlo a unos 18 euros.

Un miembro de Gardacostas procede a devolver al mar un pulpo extraído de una nasa ilegal. / M. Méndez

Eso sí, en los bares y restaurantes el pulpo «á feira» nunca falta, quizás porque en muchos de ellos «no habla gallego» y en otros es adquirido de manera ilegal a los pescadores sin escrúpulos que capturan más de lo permitido o lo hacen durante la veda para después colocarlo en el mercado negro a bajo precio.

Sea como fuere, los datos que maneja la Consellería do Mar, aportados por las propias cofradías y lonjas, hablan por sí solos, y de los mismos se deduce que únicamente las zonas pesqueras de Vigo, Costa da Morte y Mariña Lucense presentan este año una recuperación respecto al anterior, aunque sea muy leve, mientras que las demás siguen dejándose pulpo por el camino.

Desde el 1 de julio al 31 de agosto, la Zona I (Vigo) vendió casi 90 toneladas por valor de un millón de euros, es decir, la misma facturación que en idéntico periodo de 2025, cuando se habían despachado cuatro toneladas menos.

Manuel Méndez

Respecto a las demás rías, decir que Arousa pasó de 142 toneladas el verano pasado a 133 en el actual, con unos ingresos de 1,5 millones de euros; mientras que en la Zona II (Pontevedra), el pulpo cayó desde 86 a 62 toneladas, y de un millón bajó a 705.000 euros.

Ribeira

Atendiendo a lo sucedido lonja a lonja, la de mayor facturación sigue siendo la de Santa Uxía de Ribeira, provisionalmente con 105 toneladas (1,2 millones de euros) entre el pasado 1 de julio y el 31 de agosto, seguida ahora por la «rula» de Vigo, que, aun bajando de 51 a casi 43 toneladas, y de 640.000 a unos 480.000 euros, desplaza a Bueu al tercer puesto, después de que este puerto pasara de 55 a 41 toneladas y de 650.000 a 461.000 euros.

Una de las subidas más importantes de Galicia corresponde a Cangas, que pasó de menos de 19 toneladas el verano pasado a casi 28 en el actual, al igual que subió de 231.000 a 330.000 euros.

La evolución de la venta de pulpo en las lonjas gallegas en las dos últimas décadas. / M. Méndez / Pesca de Galicia

Aunque muy lejos de los mejores años, como sucede en todos los puntos de primera venta, también es meritoria la mejoría experimentada en Cambados, que subastó 19 toneladas de este cefalópodo por valor de 196.000 euros en julio y agosto de 2025 y está ahora camino de las 21 toneladas y los 220.000 euros.

Otras lonjas destacadas para la especie y los pescadores que se dedican a ella de manera legal son las de A Coruña, en la presente campaña con 15 toneladas vendidas tras perder cinco respecto a la anterior, y Portonovo, que se sitúa en 11 toneladas y 121.000 euros, dejándose por el camino un par de toneladas y más de 20.000 euros.

En torno a las 9 toneladas se encuentran lonjas como Aldán-Hío y O Grove, mientras que Baiona ha vendido algo más de 5, y tanto de Panxón como de Canido (Vigo) salió un volumen similar.

Un pescador de Devon muestra un gran cefalópodo / Brixham Fish Market

El precio sube

Un dato a tener en cuenta es que las escasas capturas contribuyen a incrementar el precio del producto en origen, de ahí que desde el pasado 1 de julio marcara cotizaciones máximas de 20 euros por kilo, más IVA, en lonjas como Muros y Porto do Son.

El «primer mío» más repetido se situó entre 15 y 17 euros, como se vio en Vigo, Baiona, Ribeira, Bueu, Cangas, Cambados, A Coruña, Carnota, O Grove, Baiona, Burela, Marín y Ferrol.

Sin embargo, el precio máximo en julio y agosto de 2025 había sido de 17 euros, en Burela y A Coruña, quedándose los valores más repetidos, en lo que a cotizaciones máximas en lonja se refiere, entre 14 y 15 euros en buena parte de las mismas.