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Paula Deiros presenta «El eco de la niebla» en Vilagarcía

La novela es un «thriller» ambientado en la ría de Arousa y sale a la venta el jueves

La autora del libro, Paula Deiros.

La autora del libro, Paula Deiros.

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Anxo Martínez

Vilagarcía

Paula Deiros es la autora de «El eco de la niebla», una novela de investigación criminal ambientada en la ría de Arousa, que sale a la venta este jueves, 3 de septiembre. Ese mismo día, Deiros la presentará en la librería Nobel de Vilagarcía, a partir de las 19.30 horas.

«El eco de la niebla» arranca con el descubrimiento de un cadáver entre las rocas en la ría de Arousa, y los protagonistas son Laia Ramuín, una prestigiosa psicóloga forense y profesora de Criminología y el subinspector Tristán Castro.

La editorial, Suma de Letras, describe el libro como «un thriller que bebe de las leyendas y rituales gallegos más inquietantes».

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Paula Deiros (Vilalba, 1986) es profesora y compositora de música y debuta en literatura con esta novela. Está afincada en Vilagarcía desde 2019.

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