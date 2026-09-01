Paula Deiros presenta «El eco de la niebla» en Vilagarcía

Paula Deiros es la autora de «El eco de la niebla», una novela de investigación criminal ambientada en la ría de Arousa, que sale a la venta este jueves, 3 de septiembre. Ese mismo día, Deiros la presentará en la librería Nobel de Vilagarcía, a partir de las 19.30 horas.

«El eco de la niebla» arranca con el descubrimiento de un cadáver entre las rocas en la ría de Arousa, y los protagonistas son Laia Ramuín, una prestigiosa psicóloga forense y profesora de Criminología y el subinspector Tristán Castro.

La editorial, Suma de Letras, describe el libro como «un thriller que bebe de las leyendas y rituales gallegos más inquietantes».

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Paula Deiros (Vilalba, 1986) es profesora y compositora de música y debuta en literatura con esta novela. Está afincada en Vilagarcía desde 2019.