Novedad editorial
Paula Deiros presenta «El eco de la niebla» en Vilagarcía
La novela es un «thriller» ambientado en la ría de Arousa y sale a la venta el jueves
Paula Deiros es la autora de «El eco de la niebla», una novela de investigación criminal ambientada en la ría de Arousa, que sale a la venta este jueves, 3 de septiembre. Ese mismo día, Deiros la presentará en la librería Nobel de Vilagarcía, a partir de las 19.30 horas.
«El eco de la niebla» arranca con el descubrimiento de un cadáver entre las rocas en la ría de Arousa, y los protagonistas son Laia Ramuín, una prestigiosa psicóloga forense y profesora de Criminología y el subinspector Tristán Castro.
La editorial, Suma de Letras, describe el libro como «un thriller que bebe de las leyendas y rituales gallegos más inquietantes».
Paula Deiros (Vilalba, 1986) es profesora y compositora de música y debuta en literatura con esta novela. Está afincada en Vilagarcía desde 2019.
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