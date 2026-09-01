Concello
O Grove cita a los vecinos de Hortos para explicarles la obra
La convocatoria es a las 20.00 horas en la sede del Club de Remo Mecos
El Concello de O Grove convoca a los vecinos de Hortos a una reunión para este jueves, a las 20.00 horas, en el local del Club de Remos Mecos para explicarles la obra que empezará esta semana y después de las críticas del BNG.
El alcalde, Jose Cacabelos, indica que el plazo previsto es de dos meses y que se abordarán otros detalles como el sentido al tráfico una vez terminada esta intervención que incluye la creación de «una zona peatonal de dos de metros de ancho, un carril de circulación y una zona de aparcamiento, además de cambiar abastecimiento, saneamiento y pluviales y poner alumbrado nuevo en toda la calle». Sin embargo, el regidor añade que debido a que es un vial muy estrecho no hay ancho suficiente para poner todo, así que es una cuestión que se abordará con los residentes.
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