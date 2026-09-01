Oferta municipal
Meaño anima a sus vecinos a reservar plaza en su programa de actividades
Para admitir las inscripciones se prioriza el orden de llegada, por lo que es aconsejable hacerlas cuanto antes
El Concello de Meaño tiene abierto el período de matrícula para aquellos que quieran asistir a las actividades que organizará en el curso 2026-2027, que en el caso de los mayores de 60 años van desde actividades de memoria hasta gimnasia de mantenimiento y gimnasia terapéutica, esta última modalidad con una atención individualizada, lo cual implica organizar grupos muy reducidos.
A mayores se ofrece una actividad abierta a todos los públicos, sin límite de edad, como es la de yoga-pilates, en horario de 21.00 a 22.00 horas y con sedes que cambian por parroquia: los martes en Simes, los miércoles en Xil, los jueves en Lores y los viernes, en Dena.
Las personas interesadas en formalizar matrícula deben hacerlo con premura, pues el orden de inscripción es el criterio que prima a la hora de aceptar las admisiones. Y pese a mantenerse abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 15, los cupos suelen completarse en los primeros días. No en vano, el pasado curso en torno a un 60 por ciento de solicitantes se quedaron sin opción de participar.
La tasa a abonar por participar en cualquiera de estas actividades es de 25 euros al mes, si bien se contemplan descuentos de acuerdo con la normativa municipal: un 30 por ciento por participación de tres o más miembros de la misma unidad familiar en el programa ofertado, un 20 por ciento si participan en dos o más actividades, un 25 por ciento en caso de familia numerosa, un 10% acumulativo por cada actividad a mayores de la primera, y otro 10% si el usuario acredita minusvalía. En cualquier caso, el usuario no podrá acumular una deducción superior al 50 por ciento.
Abundando en la necesidad de formalizar la matrícula a la mayor brevedad posible, y dejando claro el interés que despiertan este tipo de propuestas, cabe recordar que el pasado curso el cupo máximo en gimnasia terapéutica era de 40 personas y quedaron fueran 45; en el taller de memoria el máximo era de 33, y 9 solicitantes quedaron sin acceso; en gimnasia de mantenimiento, el tope era de 29, y se quedaron sin acceso 13 solicitantes; mientras que en la de yoga-pilates se cubrieron las 28 plazas, quedando dos personas sin acceso .
Suscríbete para seguir leyendo
- Las orcas vuelven a causar daños a los barcos de las Rías Baixas
- Pies mojados y mucha velutina tras las lluvias en el arreón de una vendimia que va por 10 millones de kilos en la DO Rías baixas
- Duchas contaminadas y agua de botella: tres décadas de calvario vecinal en Cambados
- Los furanchos de Cobas, el otro atractivo estival de Meaño
- Vilagarcía aplaza la Noite Meiga y mantiene el desfile de carrozas del domingo
- Preocupación en Vilagarcía por la falta de civismo de algunos vecinos al gestionar su basura
- Temporada de orcas en las Rías Baixas
- Homenaje a José Crespo por sus 50 años de sacerdocio en Solobeira