Meaño anima a sus vecinos a reservar plaza en su programa de actividades

El Concello de Meaño tiene abierto el período de matrícula para aquellos que quieran asistir a las actividades que organizará en el curso 2026-2027, que en el caso de los mayores de 60 años van desde actividades de memoria hasta gimnasia de mantenimiento y gimnasia terapéutica, esta última modalidad con una atención individualizada, lo cual implica organizar grupos muy reducidos.

A mayores se ofrece una actividad abierta a todos los públicos, sin límite de edad, como es la de yoga-pilates, en horario de 21.00 a 22.00 horas y con sedes que cambian por parroquia: los martes en Simes, los miércoles en Xil, los jueves en Lores y los viernes, en Dena.

Las personas interesadas en formalizar matrícula deben hacerlo con premura, pues el orden de inscripción es el criterio que prima a la hora de aceptar las admisiones. Y pese a mantenerse abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 15, los cupos suelen completarse en los primeros días. No en vano, el pasado curso en torno a un 60 por ciento de solicitantes se quedaron sin opción de participar.

La tasa a abonar por participar en cualquiera de estas actividades es de 25 euros al mes, si bien se contemplan descuentos de acuerdo con la normativa municipal: un 30 por ciento por participación de tres o más miembros de la misma unidad familiar en el programa ofertado, un 20 por ciento si participan en dos o más actividades, un 25 por ciento en caso de familia numerosa, un 10% acumulativo por cada actividad a mayores de la primera, y otro 10% si el usuario acredita minusvalía. En cualquier caso, el usuario no podrá acumular una deducción superior al 50 por ciento.

Abundando en la necesidad de formalizar la matrícula a la mayor brevedad posible, y dejando claro el interés que despiertan este tipo de propuestas, cabe recordar que el pasado curso el cupo máximo en gimnasia terapéutica era de 40 personas y quedaron fueran 45; en el taller de memoria el máximo era de 33, y 9 solicitantes quedaron sin acceso; en gimnasia de mantenimiento, el tope era de 29, y se quedaron sin acceso 13 solicitantes; mientras que en la de yoga-pilates se cubrieron las 28 plazas, quedando dos personas sin acceso .