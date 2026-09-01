Educación cede al Concello de Vilagarcía parte del terreno del instituto Castro Alobre para ensanchar la acera

La Consellería de Educación acepta ceder al Ayuntamiento de Vilagarcía parte del terreno frontal del instituto Castro Alobre, para de ese modo retranquear el muro de cierre y poder ensanchar la acera que pasa por delante del centro.

Eso sí, la Consellería ha dejado claro al Concello que no le corresponde financiar o colaborar con el coste de las obras.

La administración local estima que mover el muro hacia el interior de la parcela, para de ese modo poder ensanchar la acera, tendrá un coste de unos 200.000 euros. Se trata de una cuantía elevada porque hay que realizar un desmonte importante y construir muros de contención, además de mover todo el muro de piedra.

Nacional 650, a su paso por Rubiáns (Vilagarcía). / Iñaki Abella

Así las cosas, Ravella ya cuenta con el visto bueno de la Xunta de Galicia para mover el muro, pero sin embargo el grupo de gobierno no acometerá la obra por sus propios medios.

Además de considerar que tiene un coste muy elevado, el ejecutivo ha negociado con el Gobierno central para que incluyan esa actuación en el futuro proyecto de urbanización y humanización de la carretera nacional 640. El equipo que dirige Alberto Varela ha conseguido que esta actuación se incluya en el proyecto general y que, por lo tanto, lo financie el Ministerio de Transportes. De este modo, el Concello se ahorrará los 200.000 euros de la obra, pero a cambio el retranqueo del muro se dilatará bastante en el tiempo.

El anteproyecto de la humanización de la carretera Nacional 640 se presentó en Vilagarcía en el invierno de 2023, y cuatro años después el Ministerio sigue trabajando en el proyecto. Por ello, aún pueden pasar bastantes meses antes de que la obra salga a licitación, se adjudique y se ejecute.

Muro del colegio de O Piñeiriño. / Iñaki Abella

El ancho de la acera del Castro Alobre es insuficiente, generando problemas de seguridad vial para los peatones, y hay temor por la inclinación que presenta el cierre en algunas zonas.

El Ayuntamiento de Vilagarcía lleva años tratando de conseguir el retranqueo de ese muro, y se lo solicitó en varias ocasiones a la Consellería de Educación. Pero la mayoría veces las gestiones fueron infructuosas.

O Piñeiriño

El Concello de Vilagarcía no ha tenido tanta suerte con el retranqueo del muro del colegio de O Piñeiriño, situado en la subida al complejo polideportivo de Fontecarmoa.

El Concello solicitó en varias ocasiones a la Consellería de Educación que moviese el cierre, para de ese modo ensanchar la acera, pero ni siquiera obtuvo respuesta. Hace un año también se pidió una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para hablar de ese y otros asuntos de su competencia, pero sin éxito.

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Al ser la acera tan estrecha, se ha tenido que cortar al tráfico uno de los carriles. FARO trató de conocer la postura de Educación sobre estos asuntos, pero la Consellería no contestó.