Política local
Somos Ribadumia denuncia cambios en el Madruga que «pretenden bloquear el acceso a niños con discapacidad»
Votará en contra del modificado que el gobierno local lleva al pleno del jueves para su aprobación
Somos Ribadumia votará en contra de una modificación del reglamento del Plan Madruga que el gobierno local lleva al pleno de este jueves.
Según su portavoz, Sergio Soutelo, «pretende bloquear el acceso a niños con discapacidad», además de criticar que se haga tras haber cerrado el plazo de inscripción.
Detalla que ahora se dice «expresamente» que su integración «quedará supeditada, cada curso, a la existencia de personal cualificado y en número suficiente. Además se prevé pedir un informe médico para valorar la posibilidad».
Así, ve este cambio de «enorme trascendencia», pareciéndole «un recorte de servicios», ya que el plan «solo admite alumnos del colegio Becerra Malvar y del CRA y, por tanto, hablamos de menores que aunque puedan necesitar apoyo, forman parte del sistema normalizado», añadió.
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