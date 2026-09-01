Cerrada nuevamente al baño la playa fluvial de Cabanelas por contaminación

El Concello de Ribadumia anunció esta misma mañana que la playa fluvial de Cabanelas queda provisionalmente cerrada al baño tras detectarse un nuevo episodio de contaminación microbiológica en el agua del río Umia.

No es nada nuevo, ya que hace justamente un mes el alcalde, David Castro, confirmaba la prohibición en esa misma zona tras descubrir que «el agua no está para bañarse tras la realización de un control analítico, por eso decidimos sacar la opción del baño y aguardar a que esos análisis mejoren».

Esta vez el Concello explica que la medida se adopta «tras conocer los resultados de una muestra de agua que supera los valores establecidos para el baño», y después de recibir la correspondiente comunicación de la Consellería de Sanidade en relación con l os resultados de los últimos análisis efectuados.

A la vista de esos resultados, con «valores de contaminación microbiológica por encima de los límites establecidos para el baño», el Concello decidió prohibirlo temporalmente «como medida de protección para los usuarios», a la espera de que se lleven a cabo analíticas que permitan autorizar de nuevo el baño en Cabanelas.

El río O Con, donde se acumulan numerosos residuos, sufrió esta mañana su enésimo vertido de aguas sucias, teñidas de blanco. / M. Méndez

En el gobierno local se comprometen a informar puntualmente a los vecinos sobre la evolución de este episodio contaminante que no es exclusivo del Umia ni de Ribadumia, ya que se han producido en varias ocasiones a lo largo del presente verano tanto en la comarca de O Salnés como en la de Pontevedra, Cangas, Vigo y otros puntos de la costa gallega.

En cualquier caso, hay que recordar que hace días, a raíz del enésimo vertido registrado en el río O Con, a su paso por Vilagarcía de Arousa, los vecinos que condenaban aquel episodio alertaban también de episodios similares en diferentes puntos del Umia.

En relación con este cauce fluvial puede recordarse que hace dos años la Xunta llegó a detectar hasta en tres ocasiones altos niveles de contaminación microbiológica provocada por la bacteria «Escheria coli», lo cual apuntaba a vertidos puntuales, muy probablemente provenientes de las redes de saneamiento.