El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas

El centro comercial de Vilanova de Arousa empieza a despegar dos décadas después de iniciarse la compra de terrenos. El promotor tiene previsto colocar la primera piedra en septiembre y, aunque es conservador con los plazos, considera posible abrir en la primavera de 2028. Finalmente, Vegalsa-Eroski construirá un gran supermercado y habrá otra quincena de tiendas de diferentes sectores.

El Concello aprobó la licencia municipal de obra hace mes y medio, aproximadamente, y los trabajos previos de urbanización han cogido velocidad. En la actualidad están ultimando el desbroce de todo el ámbito de ocho hectáreas de superficie, para poder iniciar los movimientos de tierras, y también están finalizando los accesos principales; desde la VG-4.3 Cambados-Vilagarcía y la carretera de A Illa.

Desde Desarrollos Vilanova detallan que el primer vial ya está finalizado y solo restaría asfaltarlo y ponerlo en funcionamiento. Calculan que esto sucederá en septiembre y aprovecharán para celebrar un acto público de colocación de la primera piedra con la presencia de autoridades del Ayuntamiento.

De este modo se marcará el inicio de la construcción de las edificaciones para levantar un área comercial de 18.000 metros cuadrados diseñada en un formato similar a Nasas Nigrán. Las mismas fuentes recuerdan que hace tiempo que abandonaron la idea de crear un centro con un gran hipermercado y tiendas de tamaño menor. Consideran que en estos años ha habido un cambio en los hábitos de consumo y ese modelo «ha quedado obsoleto».

En concreto, será un parque comercial todo a nivel de superficie y con entradas independientes para cada establecimiento. Vegalsa-Eroski construirá un supermercado de sus formatos más grandes, de 5.000 metros cuadrados, y se instalarán otros operadores de moda, hogar, ocio y restauración con tiendas de tamaños de entre los 500 y los 1.200 metros cuadrados. Todo ello en torno a un aparcamiento gratuito de unas 900 plazas.

Uno de sus promotores, Ignacio Cernuda, asegura que tienen contratada una ocupación del 85% y que les gustaría contar también con presencial local, así que están en la búsqueda de firmas interesados, empezando por el ámbito de la restauración. Y es que aunque todavía no quieren desvelar la identidad de los negocios, se trata de operadores reconocidos tanto a nivel nacional como internacional; «será una muy buena oferta», avanza.

Cabe recordar que en la documentación presentada para conseguir la autorización comercial autonómica se mencionaban marcas del tipo Krack, Kiabi, Fifty –especializado en outlet–, All of Home, Jysk... Para dar una idea del formato de negocio a implantar.

Ante el lógico escepticismo sobre un proyecto que ha dado multitud de fechas desde que empezó la adquisición de fincas en San Miguel de Deiro, en el año 2004, las mismas fuentes subrayan otros indicadores de su despegue, como la incorporación de un socio inversor de Levante; el cierre de la financiación con Caixabank y la contratación de una constructora muy conocida por sus trabajos con Zara, entre otros, Plaintec. Además de destacar el origen gallego de esta y la elección de la sucursal de la multinacional Molins en Meis, Precon, para visibilizar su compromiso con la generación de riqueza en el territorio.

Asimismo, desde Desarrollos Vilanova ponen de relieve su amplia experiencia en el ámbito, pues sus asociados dirigen una consultora que gestiona una veintena de centros comerciales repartidos por todo el territorio español.

El plazo que se maneja para finalizar las obras es de finales de 2027. No obstante, la promotora prefiere ser cauta ante posibles retrasos, empezando por la imprevisibilidad meteorológica, así que ve más factible hablar de la primavera de 2028.

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En la memoria presentada ante la Xunta también se indicaba que la inversión total prevista ascendía a unos 20 millones de euros y en cuanto a empleo, las estimaciones rondaban la creación de 350 puestos directos y unos 500 indirectos, además del compromiso con el Concello de Vilanova de «priorizar» a residentes en la zona (incluyendo Cambados, A Illa y Vilagarcía), lo cual se realizará «a través de la oficina de empleo local, en coordinación con el Ayuntamiento».