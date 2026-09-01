Catoira aprueba de forma definitiva un presupuesto de 2026 que supera los seis millones de euros en inversiones

El pleno del Concello de Catoira ha aprobado definitivamente el presupuesto de este año, el cual, según el gobierno local, consolida la recuperación económica de la Administración municipal y permitirán movilizar más de seis millones de euros entre gastos presupuestados e inversiones a lo largo del ejercicio.

El alcalde, el nacionalista Xoán Castaño, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de unas cuentas que, según sostiene, avanzan en el saneamiento de las finanzas municipales y cumplen las indicaciones de la Secretaría de Estado de Hacienda y de los servicios municipales de Intervención y Secretaría. Estos órganos han emitido informes favorables en materia de estabilidad presupuestaria y han constatado una reducción del nivel de endeudamiento.

El presupuesto contempla 3,36 millones de euros de gastos, a los que se suman otros 2,7 millones correspondientes al Plan de Inversiones, que no están incluidos directamente en el documento presupuestario. En conjunto, el gobierno local cifra en más de seis millones de euros el volumen de recursos destinados durante 2026 a actividades y actuaciones municipales, una cantidad que considera histórica para Catoira.

Xoán Castaño, alcalde de Catoira. / Iñaki Abella

El informe de evaluación de las reglas fiscales elaborado por Intervención Municipal concluye que el Concello cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Además, la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda dio también su conformidad a las cuentas municipales.

Durante la tramitación del presupuesto, el departamento estatal reclamó determinados ajustes preventivos. En concreto, solicitó una reducción de 48.000 euros en los gastos y un ajuste de 120.000 euros en la previsión de ingresos.

El presupuesto partía inicialmente de un superávit de 166.277,38 euros. Tras aplicar las modificaciones requeridas, las cuentas mantienen un resultado positivo de 7.518,69 euros.

El gobierno local explica que la reducción de gastos se realizó mediante la retirada de 32.000 euros del fondo de contingencia y de otros 16.000 euros de partidas destinadas a suministros, cantidad que representa aproximadamente el 0,4 % del presupuesto. Según el ejecutivo de Castaño, estos ajustes no afectaron a las partidas de Cultura ni de Servicios Sociales, consideradas áreas básicas para el gobierno municipal.

Alberto García, portavoz del PSOE. / Iñaki Abella

En cuanto a los ingresos, el Ayuntamiento también redujo la previsión pese a considerar que durante el ejercicio podrá obtener una cantidad superior a la inicialmente calculada. Castaño asegura que las arcas municipales recibirán aproximadamente 200.000 euros adicionales por licencias de apertura de negocios y de obras respecto a la previsión inicial.

Endeudamiento

Uno de los aspectos destacados por el gobierno municipal es la evolución del endeudamiento. El informe de Intervención señala que el Concello todavía se encuentra por encima del límite legal, con un nivel del 114% frente al 110% establecido, pero destaca la evolución positiva registrada respecto al ejercicio anterior.

El documento señala que, comparados los datos con los del anterior ejercicio, «se redujo el endeudamiento, siendo este el camino a seguir en futuros ejercicios».

Castaño considera que esta valoración supone un respaldo al trabajo realizado durante los últimos años por su gobierno y asegura que el Concello se encontraba hace tres años en una situación económica «más que delicada», mientras que la evolución actual permite alcanzar «una cierta tranquilidad».

El regidor sostiene que la mejora demuestra que «la gestión económica hecha y las decisiones que se están tomando desde entonces son las adecuadas», al considerar que las cuentas municipales están mejorando progresivamente.

La Corporación municipal. / Iñaki Abella

Contra el PSOE

La aprobación definitiva del presupuesto también estuvo marcada por las críticas del alcalde hacia el PSOE de Catoira. Castaño lamentó que el grupo socialista no presentase ninguna aportación ni propuesta de mejora durante el período de alegaciones al presupuesto y cuestionó que posteriormente haya anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

El alcalde acusó al portavoz socialista, Alberto García, de mantener una actitud «anclada en el odio y el rencor», y afirmó que «únicamente se mueve para intentar paralizar el Concello y perjudicar a los vecinos».

Castaño también criticó el comportamiento del edil socialista durante el pleno, asegurando que abandonó su escaño mientras el gobierno municipal intervenía para explicar las cuentas y regresó posteriormente para participar en la votación en contra del presupuesto.

Con la aprobación definitiva, el gobierno municipal considera que Catoira afronta 2026 con unas cuentas que combinan el mantenimiento de los servicios municipales, la inversión y una progresiva reducción del endeudamiento, aunque reconoce que todavía queda trabajo por hacer para situar las finanzas locales dentro de todos los parámetros legales.